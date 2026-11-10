嘉義綠營內鬨！黃榮利繳12萬沒戰袍 怒批「乞丐趕廟公」

民進黨嘉義縣黨內選舉紛爭升溫！民進黨籍嘉義縣議員黃榮利昨天與無黨籍太保市長鄭淑分合辦造勢音樂會，隨後在臉書質疑縣長與市長候選人同一陣線，究竟是要「同流合汙」還是「一起貪汙」，引發民進黨嘉義縣黨部不滿，啟動黨紀處理程序。黃榮利今天反擊，自己繳交12萬元登記費，獲民進黨提名參選縣議員，卻遭排除在「活力團隊」之外，連件團隊背心都沒有，痛批黨部派系操弄，根本是「乞丐趕廟公」。

黃榮利昨天與爭取連任的鄭淑分合辦「團結太保感謝有你」音樂會造勢活動，黃榮利隨後在臉書表示，從政40年，從未在這麼多鄉親面前問好，現場約4000名支持者參與，展現地方希望團結的民意。

黃榮利並在貼文質疑，最近有縣長候選人到處放話，認為市長應與縣長站在同一陣線，究竟是要「同流合汙？還是一起貪汙？」他表示，過去與縣長翁章梁不同陣線，仍完成多項地方建設，地方發展不應受政治陣線限制。

民進黨嘉義縣黨部認為，黃榮利身為民進黨員，卻公開支持非黨提名的鄭淑分，更以貪汙言論影射民進黨提名的嘉義縣長候選人蔡易餘及太保市長候選人呂慧瑜，傷害黨內團結。

民進黨嘉義縣黨部主委何嘉恒表示，近期接獲基層黨員檢舉，已依程序召開紀律評議會議，並將決議送交黨中央，後續依黨章及相關規定處理。他反問，難道不同陣線就代表比較清廉，同一陣線就等於貪汙？

黃榮利今天下午發表正式聲明反擊，表示自己完全依照民進黨初選及提名程序，繳清12萬元登記費，取得正式提名資格，其他獲提名同志都有「活力團隊」戰袍，唯獨自己遭排除。他質疑，黨部一方面依制度收取登記費，另一方面卻以派系區分資源，先把同志當局外人，再反過來指責不團結，根本是黑箱作業。

黃榮利更批評，嘉義縣黨部已背離創黨初衷，淪為特定派系的一言堂，自己深耕基層數十年，為地方民主出錢出力，如今卻遭掌權派系排擠，對待老黨員如同「乞丐趕廟公」。

對於「一起貪汙」言論引發爭議，黃榮利表示，臉書貼文沒有指名道姓針對任何人，若胸懷坦蕩、沒有做違法的事，就不必急著對號入座。他認為黨部與特定人士反應過度，反倒令人質疑。

黃榮利表示，民意永遠大於黨意，鄉親福祉不應成為派系利益的犧牲品，自己問心無愧，會繼續與地方鄉親站在一起。至於黨部提出的黨紀處理程序，後續仍待黨中央決定。

嘉義縣議員黃榮利與無黨籍太保市長鄭淑分合辦「團結太保感謝有你」音樂會造勢活動，黃榮利登台向支持者致詞，隨後因臉書發文引發民進黨內黨紀爭議。圖／翻攝黃榮利臉書

嘉義縣議員黃榮利在臉書發文，質疑縣長與市長候選人同一陣線，究竟是要「同流合汙」還是「一起貪汙」，引發民進黨嘉義縣黨部不滿，啟動黨紀處理程序。圖／截自黃榮利臉書