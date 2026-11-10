獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受媒體專訪談到兒虐問題「用猜說」遭國民黨持續猛攻，更不斷要求道歉，台北市長蔣萬安今天更嗆，無法理解「身為市長候選人，有不道歉的理由到底在哪裡？」沈被問到該題臉色明顯不悅直呼這已經一個禮拜了，怒嗆該段內容是被側翼剪輯過的影片，「發生兒虐要道歉的應該是蔣萬安才對吧，怎麼變我了？」

2026-11-10 15:18