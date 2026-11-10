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獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

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獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安（前排左二）競總成立大會26日舉行，立法院長韓國瑜（前排右）、台中市長盧秀燕（前排右二）及新北市長侯友宜（前排左）同台力挺蔣萬安連任。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（前排左二）競總成立大會26日舉行，立法院長韓國瑜（前排右）、台中市長盧秀燕（前排右二）及新北市長侯友宜（前排左）同台力挺蔣萬安連任。聯合報系資料照

台北市長蔣萬安後天就要請假投入選戰，本周五與立法院長韓國瑜及所有藍委開記者會，內容包括呼籲大家11月14日參加安心大遊行等選戰行程，國民黨立院黨團也因此停開一次黨團大會，將在會中展現團結。

藍營人士指出，台中市長盧秀燕加入競選總部主委及北市五藍委加入後，選戰逐步上軌道，接著也陸續有藍委加入團隊，包括立委葉元之今天加入團隊直播行列，國民黨立法院黨團全力做蔣萬安後盾，藍委與蔣萬安大集結，許多藍委下午都已陸續收到黨團通知，黨團大會也停開一次。

該人士指出，韓國瑜出席更是展現氣勢，韓多次與蔣萬安合體造勢，包括26日競選總部成立當天，指出遭受鋪天蓋地的抹黑與政治攻擊，呼籲市民做正派蔣萬安的後盾，讓全程沸騰。

藍營人士表示，跨縣市聯合競選也會是蔣萬安接下來請假後主軸，之前合體高雄市長候選人柯志恩，今晚與桃園市長張善政到深綠區延三夜市掃街，下周也安排與台南市長候選人謝龍介合體，選戰倒數不到廿天，不單打獨鬥，而徹底展現團結，呼籲大家出門投票。

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