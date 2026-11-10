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選前起訴藍營議員…謝國樑稱「對童子瑋有幫助」 檢方回應：勿過度揣測
基隆市長候選人童子瑋、謝國樑今天辯論時，市議員曾紀嚴等人涉貪案成為攻防焦點之一。謝說，長達5年的案子，投票前3周偵結起訴，「想必對你童議長非常有幫助吧？」基隆地檢署對此回應，偵辦與選舉無涉，請勿為過度無謂揣測，斲傷司法公信力。
2026基隆市長選舉，國民黨現任市長謝國樑，面臨民進黨議長童子瑋挑戰。兩人今午參加匯流新聞網主辦的辯論會，童子瑋交叉詰問階段問謝國樑，市府公共工程今年爆出行賄和圍標案，國民黨1名市議員和4名市府人員涉案收押，謝國樑是不是完全沒有掌握？或是毫不知情？任由底下的人濫用公權力。
謝國樑答覆時說，童子瑋提到的弊案，2020年就由市府政風處正式舉報，基隆地檢署在2022年地檢署發新聞稿指已分案偵辦。他當然非常遺憾發生此案，可是長達5年的案子，在選前4個月發動偵辦，然後在投票前3周偵結起訴，「想必對你童議長非常有幫助吧？」
對於謝國樑的說法，基檢指出，偵辦曾紀嚴等人涉違反貪汙治罪條例等案件，分別在2024年5月、7月及2026年2月間，經法務部廉政署、法務部調查局基隆市調查站和北部地區機動工作站，報請檢察官指揮偵辦。
檢方說，相關單位蒐證取得曾等人涉案事證後，檢察官2026年7月15日指揮執行搜索，並向法院聲請羈押禁見曾等人獲准，並在11月4日羈押期限屆滿前偵查終結，提起公訴。
檢方指出，曾紀嚴等人所涉犯罪事實，違反貪汙治罪條例、政府採購法。檢察官發動搜索及起訴時間點，都依案情蒐證進度進行，與地方公職人員選舉完全無涉，請外界切勿為過度無謂揣測，以免斲傷司法公信力。
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