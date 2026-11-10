藍營大咖齊聚桃園！韓國瑜、朱立倫周六站台張善政催票

桃園市長選戰進入最後衝刺階段，爭取連任的桃園市長張善政今在臉書宣布，將於本周六下午在桃園區風禾公園舉辦造勢活動，邀請立法院長韓國瑜、國民黨前黨主席朱立倫、嘉義市長黃敏惠及台東縣長饒慶鈴等人站台，與桃園市議長邱奕勝共同催票。張善政強調，要守護過去4年得來不易的成果，呼籲支持者踴躍到場，讓做事的人再拚4年。

距離11月28日投票日剩下不到3周，桃園藍綠陣營持續加強陸戰布局。張善政近期密集走訪傳統市場、出席黨籍市議員候選人競選總部成立大會，除爭取基層支持，也透過地方組織整合，為選前催票暖身。此次再邀韓國瑜、黃敏惠及饒慶鈴等人齊聚桃園，盼藉由大型造勢活動凝聚支持者士氣，展現藍營選前團結氣勢。

張善政今天在臉書以「持續善政，必須有你！」為題發文表示，距離投票只剩最後階段，市民朋友的每一份支持都很重要，因此特別與邱奕勝邀請韓國瑜、朱立倫、黃敏惠及饒慶鈴，為共同珍惜的價值站出來。

張善政指出，希望透過這場活動，守護4年來得來不易的成果，讓桃園繼續穩健前進。他呼籲市民11月14日一起到風禾公園為桃園加油，支持2號張善政，「讓做事的人，再拚4年」。

這場造勢活動預計14日下午4時至6時在桃園區風禾公園舉行，屆時多名藍營政治人物將同台，為張善政選前衝刺增添聲勢。