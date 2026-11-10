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台東熱氣球今年吸引百萬人參與 幕後推手黃健庭勉勵吳秀華四個字

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣前縣長黃健庭（左）一手催生台東熱氣球嘉年華活動，國民黨縣長候選人吳秀華（右）特別去向他請益。圖／吳秀華競辦提供
台東縣前縣長黃健庭（左）一手催生台東熱氣球嘉年華活動，國民黨縣長候選人吳秀華（右）特別去向他請益。圖／吳秀華競辦提供

台東縣政府逐步解決空域法規限制及專業人才欠缺等問題，從2011年起在鹿野舉辦熱氣球活動，已經成為最具代表性的國際觀光品牌之一。國民黨縣長候選人吳秀華特別向催生熱氣球的前縣長黃健庭請益，他分享「必須在過去成功經驗上持續創新」。

台東縣前縣長黃健庭爭取中央補助，邀集產官學界專家參與，在2011年正式引入熱氣球嘉年華，現任縣長饒慶鈴上任後接續舉辦，直到2026年邁入第16屆，光今年活動吸引百萬人次參與。

為延續熱氣球觀光效益，縣長候選人吳秀華特別向黃健庭請益。黃分享，從最初的創意發想到活動規劃、品牌建立及國際行銷，每一步都需要長期投入與堅持，下任縣長必須在成功經驗上「持續創新」，才能讓台東觀光有更多發展空間。

吳秀華表示，台東的觀光不能只有夏季熱鬧，更要讓四季都有吸引旅客前來的理由，所以她提出「春田園、夏天空、秋文化、冬溫泉」四季觀光構想。

春季以田園旅遊為主軸，串聯農場、產地導覽與在地餐桌，讓農業與觀光結合；夏季延續鹿野熱氣球嘉年華的品牌魅力，結合茶園體驗、特色住宿及山線遊程；秋季串聯東海岸活動、部落文化及地方特色體驗；冬季則以知本溫泉為核心，創造冬季觀光亮點。

「好的觀光品牌，需要有人開創，也需要有人接續經營」吳秀華強調，觀光發展不能只追求人潮，更要讓人潮轉化為地方經濟，她希望透過四季主題規畫，讓台東從夏季一場盛事，走向四季都有亮點，延長旅客停留時間，帶動旅宿、餐飲、交通、農特產品及在地店家。

台東縣前縣長黃健庭（左）一手催生台東熱氣球嘉年華活動，國民黨縣長候選人吳秀華（右）特別去向他請益。圖／吳秀華競辦提供
台東縣前縣長黃健庭（左）一手催生台東熱氣球嘉年華活動，國民黨縣長候選人吳秀華（右）特別去向他請益。圖／吳秀華競辦提供

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