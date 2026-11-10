蘇巧純投資爭議審計還在等財政部補資料 王鴻薇：一再拖延掩蓋真相？

針對國發基金投資曠世智能案，立法院10月21日要求審計部兩周內提供完整報告，財政部直至11月6日才提供給審計部。國民黨立委王鴻薇今指出，詢問審計部結果，卻因資料不足發函財政部再補充，何時拿到遙遙無期，質疑一拖再拖，是要掩蓋什麼真相？

王鴻薇表示，民進黨新北市長候選人蘇巧慧妹妹蘇巧純擔任董事的曠世智能，2022年接受國發基金投資1999.9萬元，台企銀的創投投資2500萬元；與蘇貞昌擔任行政院長時間重疊，涉及利益衝突問題。立法院於10月21日要求審計部兩周內提供完整報告。

王鴻薇指出，沒想到，審計部報告難產，上周三傳出因為財政部無法提供資料，在媒體在會議前詢問財政部，何時才會提供蘇巧純任「曠世智能」營運長獲政府補助的報告壓力下，財政部才坦言有向審計部延長到11月6日。

王鴻薇說，今天已經是11月10日，她詢問審計部的結果，居然到現在報告還是難產。審計部跟她說，財政部於11月6日確實有提供一些資料，但業務單位看完覺得還有需要再補充，所以有發函請財政部再補充；而後續資料何時拿得到，就遙遙無期，無法給予確定答案。

王鴻薇表示，蘇巧純既是蘇貞昌的女兒，又是曠世智能董事，該公司在蘇貞昌擔任行政院長期間取得國發基金近2000萬元投資，這樣明顯違反利益迴避法的規定，已經登上BBC，成為國際醜聞。

王鴻薇質疑，財政部這樣一拖再拖，是要掩蓋什麼真相？難道遇到蘇家，財政部自動就會變成「財政布」？