張嘉郡成立四大國際社團後援會 承諾將捐出選票補助挺兒少青年

雲林縣長候選人張嘉郡今天成立「四大國際社團後援會」，國際扶輪社、國際獅子會、國際同濟會與國際青年商會眾多會員到場相挺。張嘉郡在會中承諾將捐出每票30元的選舉補助款，除延續雲林縣長張麗善對監護兒少的關懷與照顧，也將用於培育下一代，讓更多雲林囝仔走向世界。

各社團代表包括扶輪社前總監謝奇峰、同濟會雲林區主席黃建欣、青商會虎尾會長王大漢輪番致贈蒜頭、粽子、菜頭吉祥物，並由張嘉郡授旗給獅子會前總監歐鎮平，全場高喊當選，宣示齊為雲林打拚的決心，氣氛熱到最高點。

張嘉郡肯定四大社團服務社會、關懷弱勢、培育人才的共同精神，是社會正向改變的力量，與她投入公共服務、照顧雲林的初衷一致。她說，張麗善長期監護50多名兒少並以選舉補助款為孩子存了5萬元定存，等長大再把定存單交給孩子，這份心意不只是一筆基金，更讓孩子感受到關懷與支持，她也會持續做下去。

因此，她當場承諾未來若當選縣長，也將捐出每票30元的選舉補助款，延續張麗善愛心，除5萬元定存，將研議透過運用儲蓄型保險或ETF等長期投資工具，為孩子累積未來資產，讓求學、就業及生活有更多支持。

「城市的進步不能只靠政府，更需要企業與民間社團的參與。」張嘉郡說，未來將運用選舉補助款，結合社團國際推動海外學習、國際交換及青年領袖培訓，也將與各社團建立更緊密的合作關係，為下一代創造更多機會，走向世界。

張麗善也說，監護的孩子都是雲林的心頭肉，為孩子存成年基金就是希望溫暖陪伴長大，張嘉郡願意延續這份愛心，她甚感欣慰，願大家一起努力為雲林囝仔創造更多美好。

張嘉郡成立國際扶輪社、國際獅子會、國際同濟會與國際青年商會等四大國際社團後援會，並授旗給會長。圖／張嘉郡提供

張嘉郡成立四大國際社團後援會包括國際扶輪社、國際獅子會、國際同濟會與國際青年商會代表輪番致贈吉祥物給張嘉郡。圖／張嘉郡提供