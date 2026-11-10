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童子瑋：治理城市必須持續對話 讓不同立場都能被聽見

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人童子瑋今天辯論會的結論內容，以基隆16個公民團體提出的「4大願景、12項政策訴求」為主軸，說明未來施政方向。圖／匯流新聞網提供
基隆市長候選人童子瑋今天辯論會的結論內容，以基隆16個公民團體提出的「4大願景、12項政策訴求」為主軸，說明未來施政方向。圖／匯流新聞網提供

基隆市長候選人童子瑋辯論會結論，以基隆16個公民團體提出的「4大願景、12項政策訴求」為主軸，說明未來施政方向。童子瑋說，市長除了要有建設藍圖，也須讓市民與民間團體參與城市治理，大家一起討論，一起創造進步。

童子瑋表示，基隆的議題很難得能登上全國媒體版面，讓更多人一起關心，一座城市的進步，除了看得見的公共建設之外，市政府也必須聽見不同市民與民間團體的聲音。基隆16個公民團體提出的12項政策訴求，涵蓋海洋、勞工、身心健康、教育、原住民族及文化等領域，他已簽署同意。

童子瑋並就公民團體提出的永續的城市、照顧人的城市、扎根教育的城市和有未來的城市的4大願景提出看法。

童說，基隆靠海而生，未來將嚴格監督協和四接開發對海洋生態及港市安全的影響，對協和3、4號老舊燃油機組操作許可，2028年3月到期後依法不予展延。他同時會向中央爭取北方三島禁扒網規範，持續追蹤海洋資源復育，並推動公有建築導入防鳥撞設計、減少公共區域生態毒物。

在照顧人的城市的願景部分，童子瑋表示，會讓需要幫忙的市民，都找得到市政府的支持。未來將推動職業災害減災計畫，建立職災地圖及承攬商職安履歷，並完善受災勞工及家屬的醫療、法律與重建服務。

他也承諾推動社區精神醫療到宅服務，支持病友與家庭，並提供預立醫療照護諮商最高2000元補助，尊重個人善終選擇。在族群與文化照顧上，從八斗國小附幼開始，推動沉浸式族語教學，讓原住民族語言文化在基隆持續傳承。

至於扎根教育的城市，童子瑋將建立教育經費專款專用、公開透明制度，提升學校午餐在地與有機食材比例並補足營養師。改善班級人數，朝國小每班20人、國中每班25人的方向努力，並減輕教師行政負擔。

童子瑋認為，特教資源也要同步補強，包括增加特教助理員與鑑評專業人力、改善資源班師生比例。教育進步的重點，不只是硬體建設，而是每一個孩子能不能受到照顧、每一位老師能不能安心教學。

童子瑋就有未來的城市願景，提出將公布10年跨期財務評估，定期檢討各項補貼政策，讓市府每一筆支出都能接受檢驗，同時成立文化諮詢委員會，讓在地文化工作者參與政策討論。

文化政策方面，推動基隆名人館，爭取接收海功號試驗船並轉型為博物館船，也會評估田寮河歷史水岸活化及恢復行舟可能性，希望保存基隆文化記憶，也替下一代創造更多發展空間。

童子瑋表示，公民團體的訴求再次提醒他，未來治理必須持續對話、協調，讓不同立場都能被聽見，再一起尋找解決問題的方法。他知道很多市民都和他一樣，在這裡讀書、工作、成家，深愛這座城市。自己身上的「1號」，代表的就是「一起」，會跟所有市民一起面對問題、一起尋找答案、一起讓基隆進步向前。

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