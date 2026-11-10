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選戰倒數 張善政、黃世杰17日電視政見會正面交鋒

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會將於17日上午登場，市長張善政與民進黨候選人黃世杰皆同意參加，每人共有24分鐘發言時間。圖為桃園市選委會。聯合報系資料照
桃園市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會將於17日上午登場，市長張善政與民進黨候選人黃世杰皆同意參加，每人共有24分鐘發言時間。圖為桃園市選委會。聯合報系資料照

大選倒數，桃園市選委會公告，桃園市第4屆市長選舉公辦電視政見發表會將於下周二、17日上午9時登場，市長張善政、民進黨候選人黃世杰皆同意參加，2人將分2輪發言，每人共24分鐘，發表會將透過桃園市有線電視第三公用頻道及YouTube平台同步直播。市議員及復興區民代表政見發表會則自18日起陸續舉行。

張善政與黃世杰將在17日上午9時迎來公辦電視政見發表會。桃園市選委會指出，由於同意舉辦「辯論會」的候選人未達法定三分之二門檻，因此採傳統電視政見發表會形式進行，發表方式將依公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法辦理，2名候選人當天上午8時30分報到，並統一抽籤決定發言順序，上午9時準時開始。政見發表採2輪方式進行，每人每輪發言12分鐘，每位候選人共有24分鐘闡述政見。

市議員政見發表會則於18日至25日陸續登場，除非該選區所有候選人皆同意免辦，否則依規定均須舉辦，每名候選人發言時間為15分鐘。其中桃園區及中壢區因候選人較多，將依登記號次分成上、下午兩場。

各選區場次分別為，大園18日上午9時；桃園19日上午9時由1至10號登場、下午4時為11至19號，新屋同日下午2時；中壢20日上午9時為1至9號、下午4時為10至17號，大溪、復興同日下午2時；平鎮23日上午9時、龍潭下午2時、楊梅下午4時；龜山24日上午9時、觀音下午2時、蘆竹下午4時；八德25日上午9時、山地原住民下午2時、平地原住民下午4時。

選委會提醒，市議員候選人須於指定時間報到並抽籤決定發言順序，若錯過報到時間即視同棄權，各場次同樣可透過有線電視第三公用頻道及YouTube平台收看直播。至於復興區民代表選舉政見發表會，將於23日採傳統方式舉行，第1選區上午8時30分在復興區公所6樓、第2選區上午11時在羅浮市民活動中心3樓、第3選區下午2時30分在三光市民活動中心旁廣場登場。

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