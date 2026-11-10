快訊

清大校長高為元海外覓職爭議落幕？ 清大校務會議表決通過擱置調查案

捲黃仁勳婚外情風波…黃樂是否為中國公民？陸外交部這樣說

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

聽新聞
0:00 / 0:00

童子瑋批塑造政敵想回歸藍綠 謝國樑反譏：是童在摧毀政敵

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
謝國樑反譏：是童在摧毀政敵大家懂就懂。記者鄭超文／攝影
謝國樑反譏：是童在摧毀政敵大家懂就懂。記者鄭超文／攝影

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，民進黨童子瑋在結束後受訪表示，他和謝國樑最大的差別，可能在他講的是政策，是基隆現在的狀況跟未來的發展，但謝在塑造政敵，想要回歸藍綠。謝國樑回應反擊說，被罷免的是他和國民黨立法委員林沛祥，不是童子瑋，是童子瑋在摧毀政敵，不是他塑造政敵，大家懂就懂，還是要以公共政策為主。

童子瑋表示，他和謝國樑們最大的差別，可能在他講的是政策，謝在塑造政敵。基隆捷運的議題，謝國樑想要拿來做政治攻防，但是他很清楚的回應，這是政策，不是政治，這是基隆的未來，不要再用這種東西來吵架，來包裝選舉了。

謝國樑受訪時對童子瑋的批評回應說，被罷免的是他和國民黨立法委員林沛祥，不是童子瑋，是童子瑋在摧毀政敵，不是他塑造政敵，大家懂就懂，不需要多說，還是要以公共政策為主。

被問為替辯論會表現打幾分？謝國樑說，對手表現也很好，他還是不要打分數，一般來說都是交給市民和直播的朋友打分數。 是否還有下一次辯論，謝說，就是公辦發表會，童子瑋原先勾選不辯論，他勾選辯論，感謝童子瑋後來改勾選辯論。

謝國樑受訪再提及，今天他花很多時間談捷運，是因為捷運牽涉通勤，通勤不完美，他也心疼民眾辛苦通勤，市府與林沛祥都在努力改善，但國道通勤由中央管轄，中央要提供更多方案與市府一起做，他不會推卸責任，會與林沛祥、副市長一起努力。

謝國樑表示，市府最終目標是要打造就業基地，速度可能不會比捷運慢，也許幾年後就業機會可慢慢拉回基隆。光是基隆智慧科技園區就有50萬坪，即使一半拿來作為辦公室，25棟大樓也有5萬個就業機會，他認為園區絕對做得到。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 基隆市選舉 謝國樑 童子瑋 藍綠 辯論會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

童子瑋稱自己講政策跟基隆未來發展 謝國樑卻塑造政敵回歸藍綠

謝國樑政見申論提12建設 批童子瑋基隆捷運二階路線「變來變去」

選前對決 謝國樑童子瑋今午直播辯論

童子瑋攻弊案質疑放任下屬濫用公權力 謝國樑舉前朝弊案說有魄力改革

相關新聞

獨／蔣萬安、韓國瑜將合體 到國會與所有藍委展現團結

蔣萬安後天請假投入選戰，周五將與韓國瑜及所有藍委在立法院召開記者會，展現藍營團結，並呼籲參加11月14日安心大遊行。

廖玉蕙道歉了…陳冠安點出道歉文1重點轟：這叫哪門子道歉？

作家廖玉蕙日前臉書發文稱垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，蔣駁斥謠言，藍營人士也赴北檢提告，廖撤下原貼文並昨天致歉，坦言未經充分查證。前往提告的國民黨北市港湖議員候選人陳冠安今在臉書說「廖的這篇道歉文，竟一字不提蔣萬安。」

影／兒虐「用猜說」遭蔣萬安質疑為何不道歉 沈伯洋怒嗆：該道歉的是他吧

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受媒體專訪談到兒虐問題「用猜說」遭國民黨持續猛攻，更不斷要求道歉，台北市長蔣萬安今天更嗆，無法理解「身為市長候選人，有不道歉的理由到底在哪裡？」沈被問到該題臉色明顯不悅直呼這已經一個禮拜了，怒嗆該段內容是被側翼剪輯過的影片，「發生兒虐要道歉的應該是蔣萬安才對吧，怎麼變我了？」

公督盟執行長諷柯志恩「聽話的狗」 范雲：應尊重各黨派人物

公監盟執行長張宏林因評論國民黨高雄市長候選人柯志恩辯論會發言時，脫口說出「聽話的狗」，引發藍營不滿，他稍早公開致歉並澄清原意。民進黨立院黨團書記長范雲今天說，她第一時間就有回應，對不分黨派的政治人物，都要有基本的尊重，不應有貶抑性的用語。

蔣萬安明晚合體民眾黨小雞直播 白營：盼成2028藍白合示範區

台北市長蔣萬安力拚連任，他明天晚間7時將與民眾黨6位議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫和吳怡萱合體，在YouTube「民眾之聲」直播1.5小時；白營小雞認為，隨著善意堆疊，雙方選情能加分，也希望讓北市成為2028藍白合的關鍵和示範區。

中央不同意65歲以上免健保費 吳宗憲宣布「中央不做 我當選馬上推」

65歲以上長者免健保費，是照顧長輩、減輕子女負擔的重要社福政策，上周卻遭行政院「不副署」。宜蘭縣長候選人吳宗憲今天召開記者會，承諾當選後，縣府跟縣議會立即推動長者免健保費，縱觀補助長者健保連同提高老農津貼，每年可幫鄉親省下19萬元，他反問林國漳支不支持該政策？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。