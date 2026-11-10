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童子瑋批塑造政敵想回歸藍綠 謝國樑反譏：是童在摧毀政敵
匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，民進黨童子瑋在結束後受訪表示，他和謝國樑最大的差別，可能在他講的是政策，是基隆現在的狀況跟未來的發展，但謝在塑造政敵，想要回歸藍綠。謝國樑回應反擊說，被罷免的是他和國民黨立法委員林沛祥，不是童子瑋，是童子瑋在摧毀政敵，不是他塑造政敵，大家懂就懂，還是要以公共政策為主。
童子瑋表示，他和謝國樑們最大的差別，可能在他講的是政策，謝在塑造政敵。基隆捷運的議題，謝國樑想要拿來做政治攻防，但是他很清楚的回應，這是政策，不是政治，這是基隆的未來，不要再用這種東西來吵架，來包裝選舉了。
謝國樑受訪時對童子瑋的批評回應說，被罷免的是他和國民黨立法委員林沛祥，不是童子瑋，是童子瑋在摧毀政敵，不是他塑造政敵，大家懂就懂，不需要多說，還是要以公共政策為主。
被問為替辯論會表現打幾分？謝國樑說，對手表現也很好，他還是不要打分數，一般來說都是交給市民和直播的朋友打分數。 是否還有下一次辯論，謝說，就是公辦發表會，童子瑋原先勾選不辯論，他勾選辯論，感謝童子瑋後來改勾選辯論。
謝國樑受訪再提及，今天他花很多時間談捷運，是因為捷運牽涉通勤，通勤不完美，他也心疼民眾辛苦通勤，市府與林沛祥都在努力改善，但國道通勤由中央管轄，中央要提供更多方案與市府一起做，他不會推卸責任，會與林沛祥、副市長一起努力。
謝國樑表示，市府最終目標是要打造就業基地，速度可能不會比捷運慢，也許幾年後就業機會可慢慢拉回基隆。光是基隆智慧科技園區就有50萬坪，即使一半拿來作為辦公室，25棟大樓也有5萬個就業機會，他認為園區絕對做得到。
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