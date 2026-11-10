蔣萬安明晚合體民眾黨小雞直播 白營：盼成2028藍白合示範區

台北市長蔣萬安力拚連任，他明天晚間7時將與民眾黨6位議員候選人黃瀞瑩、陳宥丞、林珍羽、張志豪、許甫和吳怡萱合體，在YouTube「民眾之聲」直播1.5小時；白營小雞認為，隨著善意堆疊，雙方選情能加分，也希望讓北市成為2028藍白合的關鍵和示範區。

民眾黨下午在臉書發文指出，明天中午的民眾之聲停播乙次，因為晚上7點有「陪伴型特別企劃」，台北市長蔣萬安來了，也預告「蔣來聽聽看，絕對不耍Light！」這次民眾台北隊要和蔣直接面對面，暢談台北真心話。

民眾黨說，這不是辯論，也不是制式的電視專訪。在台灣民眾黨的主場，沒有官腔、沒有標準答案，從台北大小市政的挑戰，6位議員（候選人）準備好出題，就看蔣市長如何接招。

議員陳宥丞表示，明天民眾黨小雞與蔣萬安合體直播，有助於蔣萬安的選情加溫，但也希望對議員選戰有所加分，支持者希望本次合體除了能促成民眾黨全壘打，更要讓蔣市長順利安可，讓北市成為2028藍白合的關鍵和示範區。

合體有助於雙方選情加溫？議員張志豪說，基本是往好的方向前進。隨著善意的堆疊，讓雙方的選情都能加分，藍白的選舉席次能極大化，應該是雙方陣營都樂見的事。他提醒蔣，直播雖然不會很制式、算是輕鬆，還是要好好表現、把握機會，用最大的智慧及誠意，爭取小草們的認同及支持。

議員黃瀞瑩指出，此次直播是單純的對談，聊聊大家關心的市政議題。民眾黨支持者熟悉台北市政，也很好奇蔣萬安如何延續前市長柯文哲的施政方向；透過這個機會讓蔣說明施政的背後原因，也可完整說明過往沒有講清楚的部分。能否爭取到支持？選舉是說服的過程，這是一個很好的機會去說服選民，「看他自己表現。」

議員林珍羽表示，直播會針對市政、各選區的需要來交流，也聊聊蔣萬安這4年對自己滿意不滿意的地方，民眾黨會給他一些建議。既然藍白2026有共識，過程中當然有需要一步一步的善意堆疊，蔣想要爭取小草支持，就是要自己展現給大家看；她肯定蔣萬安願意開誠布公地上直播，也是非常加分。