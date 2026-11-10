明與6白營北市議員候選人空中同台 蔣萬安市政直球對決「蔣出來」

年底地方選舉進入倒數，藍白兩黨爭取席次最大化，台北市長蔣萬安明天將合體白營小雞直播，面對面暢談台北市政話題。此外，民眾黨預計在11月21日舉辦黃金周活動，蔣萬安當天也有望與民眾黨前主席柯文哲同台。

民眾黨竹北市長候選人邱臣遠前天舉辦造勢活動，蔣萬安和多位國民黨立委預錄影片加油打氣，中廣前董事長趙少康等人則直接站台力挺。蔣萬安表示，這次的選戰目標就是「藍白席次最大化」，民眾黨主席黃國昌則說，感謝藍營人士願意跨出黨派藩籬站出來，「非常感動」。

民眾黨今天在臉書發文，民眾黨官方YouTube頻道「民眾之聲」明天將有「陪伴型特別企劃」，民眾台北隊要和蔣萬安直接面對面、暢談台北真心話，這不是辯論也不是制式的電視專訪，「在台灣民眾黨的主場，沒有官腔、沒有標準答案，從台北大小市政的挑戰，6位議員候選人準備好出題，就看蔣市長如何接招。」

民眾黨表示，所有對台北的情感、對城市的理想，這次都要通通大聲「蔣出來」，這麼精彩的節目不用LINE，直接打開YouTube就能收看，明天晚上7時鎖定民眾之聲準時開播。

另外，民眾黨預計11月21日在台北市政府前舉辦「民眾相挺，台灣必贏」決勝之夜活動，作為年底地方選舉前最後一場大型造勢活動。黃國昌先前在個人直播預告，民眾黨將在11月21日舉辦「全國大集結」，活動地點就選在台北市政府前方，希望所有支持者把當天時間留下來。