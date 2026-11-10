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朱立倫陪李四川土城車掃 示警藍營投票意願低：11月28日才是真正民調

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
李四川（右二）與朱立倫（右三）今在土城車隊掃街前，向民眾握手致意，爭取選民支持。記者張策／攝影
李四川（右二）與朱立倫（右三）今在土城車隊掃街前，向民眾握手致意，爭取選民支持。記者張策／攝影

新北市長選戰倒數18天，國民黨前主席朱立倫今下午陪同新北市長候選人李四川前進土城車隊掃街，兩人在五穀先帝廟集結後出發。朱立倫談到近期民調表示，現在各界最關心民調數字，但「最重要的民調是11月28日那一天，那一天才是真正的民調」，並示警藍營支持者投票意願偏低，是目前選戰最大危機。

今天車掃除李四川、朱立倫外，新北市議員呂家愷、洪佳君、林金結、黃永昌等人也到場，地方議員各自搭乘宣傳車一同深入選區拜票，形成多車同步掃街陣勢。

朱立倫表示，目前各家民調都有一項共同現象，就是藍營支持者表態率偏低，依其掌握資料，願意出門投票的比例目前約六成，綠營支持者表態率不僅較高，稱確定會投票者更達八成以上，「這是我們最大的危機」。

他說，距離投票只剩兩個多星期，在場許多里長及地方幹部，接下來最重要的就是把支持者「催出來」，不能只看民調數字，「最後關鍵大家催票，我們才會贏」。

朱立倫表示，新北市未來若要延續過去建設成果並持續發展，需要由熟悉地方、具有行政及工程經驗的人接手，希望支持者力挺李四川，也同步支持地方議員及里長候選人。

李四川則先向五穀先帝廟神農大帝祈求地方平安，並感謝朱立倫陪同車掃。他表示，今年選情相當激烈，支持者不能抱持「少我一票沒關係」的想法，「少你一票，可能就會輸」，希望每名支持者都成為他的「分身」，在最後階段協助拉票、催票。

李四川說，11月28日這一票不只決定市長人選，也攸關新北未來發展，除市長選票外，也希望選民支持各區議員候選人及在地里長，讓市政與地方服務能彼此配合。

朱立倫最後再度強調，現在公布的民調都只是參考，真正決定選舉結果的仍是投票日選民手中的一票，「11月28日才是真正的民調」，呼籲支持者最後18天全力催票，並務必出門投票。

國民黨前主席朱立倫（右）今陪同李四川在土城拜票，示警藍營支持者投票意願偏低。記者張策／攝影
國民黨前主席朱立倫（右）今陪同李四川在土城拜票，示警藍營支持者投票意願偏低。記者張策／攝影

新北市議員林金結今陪同李四川在土城車隊掃街，地方議員各自搭乘宣傳車分頭深入選區拜票、催票。記者張策／攝影
新北市議員林金結今陪同李四川在土城車隊掃街，地方議員各自搭乘宣傳車分頭深入選區拜票、催票。記者張策／攝影

李四川（右三）與朱立倫（左二）今前往土城五穀先帝廟參拜，祈求地方平安，隨後展開車隊掃街拜票。記者張策／攝影
李四川（右三）與朱立倫（左二）今前往土城五穀先帝廟參拜，祈求地方平安，隨後展開車隊掃街拜票。記者張策／攝影

新北市議員呂家愷（左）今陪同李四川在土城車隊掃街，地方議員各自搭乘宣傳車分頭深入選區拜票、催票。記者張策／攝影
新北市議員呂家愷（左）今陪同李四川在土城車隊掃街，地方議員各自搭乘宣傳車分頭深入選區拜票、催票。記者張策／攝影

新北市議員黃永昌（左）今陪同李四川在土城車隊掃街，地方議員各自搭乘宣傳車分頭深入選區拜票、催票。記者張策／攝影
新北市議員黃永昌（左）今陪同李四川在土城車隊掃街，地方議員各自搭乘宣傳車分頭深入選區拜票、催票。記者張策／攝影

國民黨新北市長候選人李四川（右二）今在土城車掃前致詞，呼籲支持者最後18天持續拉票、催票，強調「少你一票，可能就會輸」。記者張策／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（右二）今在土城車掃前致詞，呼籲支持者最後18天持續拉票、催票，強調「少你一票，可能就會輸」。記者張策／攝影

新北市議員洪家君（左）今陪同李四川在土城車隊掃街，地方議員各自搭乘宣傳車分頭深入選區拜票、催票。記者張策／攝影
新北市議員洪家君（左）今陪同李四川在土城車隊掃街，地方議員各自搭乘宣傳車分頭深入選區拜票、催票。記者張策／攝影

朱立倫（右）今陪同李四川前進土城車掃，為選戰最後18天催票。記者張策／攝影
朱立倫（右）今陪同李四川前進土城車掃，為選戰最後18天催票。記者張策／攝影

朱立倫（右）今陪同李四川前進土城車掃，為選戰最後18天催票。記者張策／攝影
朱立倫（右）今陪同李四川前進土城車掃，為選戰最後18天催票。記者張策／攝影

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