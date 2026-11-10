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林右昌陪曾聖凱首場竹北車掃 喊話接棒鄭朝方、延續竹北建設

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
林右昌推薦曾聖凱，指出曾聖凱具備專業背景，相信能接棒鄭朝方、延續竹北發展。記者郭政芬／攝影
林右昌推薦曾聖凱，指出曾聖凱具備專業背景，相信能接棒鄭朝方、延續竹北發展。記者郭政芬／攝影

近期白營獲得部分國民黨人士站台支持，竹北市政活動中也多次與現任市長鄭朝方及民進黨市長候選人曾聖凱同台，相關互動被解讀為有意爭取選民支持。對此，曾聖凱今天展開選戰首場車隊掃街，前內政部長林右昌陪同。曾聖凱回應，市政活動不分黨派，不同陣營候選人同台是正常現象；林右昌則認為，選戰期間各種策略並不意外，但只有曾聖凱能接棒鄭朝方、延續竹北市政，這些市民自有判斷。

曾聖凱表示，市公所過去推動建設及舉辦活動，一向秉持不分黨派原則，不同陣營候選人在市政場合同台是正常現象，未來執政也會延續這項精神，持續推動竹北建設。

林右昌指出，選戰期間不同陣營採取各種策略，甚至試圖見縫插針，並不令人意外，但市民心中自有判斷，誰能真正接棒鄭朝方、繼續推動竹北市政，他認為答案是曾聖凱，竹北市的市民朋友水準非常高，一定能夠清楚分辨這些政治操作。

曾聖凱今天在林右昌陪同下展開首場車隊掃街，沿途向市民問候。他表示，希望透過車掃與市民雙向溝通，讓大家看見團隊努力，也了解未來延續竹北建設的規畫。

林右昌表示，竹北是全台發展快速、人口成長迅速的城市之一，公共服務需求龐大，需要專業且用心的團隊回應市民需求。他過去在鄭朝方上任前及任內，曾多次討論竹北市政發展、推薦專業人才，也參與建設規畫，很高興見證竹北近年的蛻變。

林右昌強調，市政延續需要理念相近的人接棒，才能讓既有藍圖無縫接軌、加速推動，避免政策斷層。他指出，自己具台大城鄉所空間規畫背景，曾任市長及內政部長，曾聖凱具備專業背景，相信能接棒鄭朝方、延續竹北發展。他也表示，若鄭朝方當選新竹縣長、曾聖凱當選竹北市長，兩人「強強聯手」，有助於加速解決竹北市政挑戰。

林右昌表示，若鄭朝方當選新竹縣長、曾聖凱當選竹北市長，兩人「強強聯手」，有助於加速解決竹北市政挑戰。記者郭政芬／攝影
林右昌表示，若鄭朝方當選新竹縣長、曾聖凱當選竹北市長，兩人「強強聯手」，有助於加速解決竹北市政挑戰。記者郭政芬／攝影

曾聖凱表示，希望透過車掃與市民雙向溝通，讓大家看見團隊努力，也了解未來延續竹北建設的規畫。記者郭政芬／攝影
曾聖凱表示，希望透過車掃與市民雙向溝通，讓大家看見團隊努力，也了解未來延續竹北建設的規畫。記者郭政芬／攝影

民進黨竹北市民代表及議員候選人也到場參與車掃，沿途高喊「我們的市長曾聖凱」，展現團隊氣勢。記者郭政芬／攝影
民進黨竹北市民代表及議員候選人也到場參與車掃，沿途高喊「我們的市長曾聖凱」，展現團隊氣勢。記者郭政芬／攝影

曾聖凱今天也在林右昌陪同下展開首場車隊掃街，沿途向市民問候。記者郭政芬／攝影
曾聖凱今天也在林右昌陪同下展開首場車隊掃街，沿途向市民問候。記者郭政芬／攝影

2026九合一選舉

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