坦言這次選舉公職生涯4年最艱難 謝國樑：以愛戰勝仇恨與政治對立

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，基隆市長謝國樑與民進黨童子瑋展開基隆首次市長候選人辯論。謝國樑在最後結論說，4年任期經歷的罷免風波與政治攻防，坦言這次是自己公職生涯中4年最艱難，但他說「我絕對不會被這些攻擊打倒」，他期盼以愛戰勝仇恨與政治對立，讓基隆重拾善良與團結的力量。

謝國樑首先說，從2022年當選市長後，甚至還沒正式上任，就已經傳出罷免聲浪，上任後更真正面臨罷免考驗，歷經千辛萬苦才再次獲得市民支持，得以繼續推動市政，沒想到隨後立委林沛祥又面臨罷免。接連不斷的政治攻防，不僅影響地方施政與問政，也讓原本善良、單純的基隆，承受不必要的政治對立。

謝國樑面對這次選舉直言，基隆正經歷前所未有的選舉壓力，包括媒體報導失衡、競選資源不對等及各種政治攻擊，都讓不少支持者感受到壓力，甚至選擇保持沉默。他能理解民眾希望保護自己的心情，但也為這樣的政治氛圍感到難過，更不願看見仇恨與對立持續撕裂基隆。

謝國樑說，自己絕對不會因此退縮，更不會放棄為基隆做事的初衷。他引用美國政治人物James Talarico的演說，強調「愛不是軟弱」，期盼以愛戰勝仇恨與政治對立，讓基隆重拾善良與團結的力量。

謝國樑最後感謝市民4年前給予他服務基隆的機會，強調即使歷經無數困難與挑戰，自己始終沒有忘記投入市政工作的初衷，更不會因為政治攻擊而停下腳步。他說，「為了愛，為了我們的下一代，我們絕對奮戰到底！我們絕對永不懼怕！」並強調始終相信「邪不勝正，愛可以戰勝一切」，期盼用愛與善良凝聚基隆，讓城市走出政治對立，迎向更好的未來。