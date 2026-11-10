快訊

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 去識別化呈現

台股大漲兩天！外資不回頭 三大法人續賣超148億元

聽新聞
0:00 / 0:00

坦言這次選舉公職生涯4年最艱難 謝國樑：以愛戰勝仇恨與政治對立

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
坦言這次選舉公職生涯4年最艱難，謝國樑：以愛戰勝仇恨與政治對立。記者鄭超文／攝影
坦言這次選舉公職生涯4年最艱難，謝國樑：以愛戰勝仇恨與政治對立。記者鄭超文／攝影

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，基隆市長謝國樑與民進黨童子瑋展開基隆首次市長候選人辯論。謝國樑在最後結論說，4年任期經歷的罷免風波與政治攻防，坦言這次是自己公職生涯中4年最艱難，但他說「我絕對不會被這些攻擊打倒」，他期盼以愛戰勝仇恨與政治對立，讓基隆重拾善良與團結的力量。

謝國樑首先說，從2022年當選市長後，甚至還沒正式上任，就已經傳出罷免聲浪，上任後更真正面臨罷免考驗，歷經千辛萬苦才再次獲得市民支持，得以繼續推動市政，沒想到隨後立委林沛祥又面臨罷免。接連不斷的政治攻防，不僅影響地方施政與問政，也讓原本善良、單純的基隆，承受不必要的政治對立。

謝國樑面對這次選舉直言，基隆正經歷前所未有的選舉壓力，包括媒體報導失衡、競選資源不對等及各種政治攻擊，都讓不少支持者感受到壓力，甚至選擇保持沉默。他能理解民眾希望保護自己的心情，但也為這樣的政治氛圍感到難過，更不願看見仇恨與對立持續撕裂基隆。

謝國樑說，自己絕對不會因此退縮，更不會放棄為基隆做事的初衷。他引用美國政治人物James Talarico的演說，強調「愛不是軟弱」，期盼以愛戰勝仇恨與政治對立，讓基隆重拾善良與團結的力量。

謝國樑最後感謝市民4年前給予他服務基隆的機會，強調即使歷經無數困難與挑戰，自己始終沒有忘記投入市政工作的初衷，更不會因為政治攻擊而停下腳步。他說，「為了愛，為了我們的下一代，我們絕對奮戰到底！我們絕對永不懼怕！」並強調始終相信「邪不勝正，愛可以戰勝一切」，期盼用愛與善良凝聚基隆，讓城市走出政治對立，迎向更好的未來。

2026九合一選舉

2026九合一選舉 基隆市選舉 謝國樑 童子瑋 罷免

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選前對決 謝國樑童子瑋今午直播辯論

童子瑋稱自己講政策跟基隆未來發展 謝國樑卻塑造政敵回歸藍綠

謝國樑政見申論提12建設 批童子瑋基隆捷運二階路線「變來變去」

童子瑋攻弊案質疑放任下屬濫用公權力 謝國樑舉前朝弊案說有魄力改革

相關新聞

廖玉蕙道歉了…陳冠安點出道歉文1重點轟：這叫哪門子道歉？

作家廖玉蕙日前臉書發文稱垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，蔣駁斥謠言，藍營人士也赴北檢提告，廖撤下原貼文並昨天致歉，坦言未經充分查證。前往提告的國民黨北市港湖議員候選人陳冠安今在臉書說「廖的這篇道歉文，竟一字不提蔣萬安。」

李四川、江啟臣、柯志恩「333連線」合體板橋掃街 承諾要當市民靠山

國民黨新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣、高雄市長柯志恩，今午合體到板橋黃石市場掃街。李四川表示，江啟臣是新店的女婿，柯志恩上一次也在板橋選過立委，與新北有相當大的關係，3人這次都抽中3號，承諾要成為市民的靠山。

張善政細說20年前為宏碁、Google蓋資料中心 選擇龍潭上班捨海外原因

桃園市長張善政今日中午參加競選連任龍潭團結自強大會，請鄉親支持國民黨提名、報准的三位議員候選人，在說明他和龍潭區的情感時，張善政細說當年宏碁、Google找他興建先進資料中心的始末，並表示當時他有機會選擇在香港或新加坡等國家上班，他爭取留在台灣，而且在龍潭而非到101大樓上班。

影／韓國瑜南投助選直言「最歡樂選舉場」 嘆台灣民主愈看愈難過

立法院長韓國瑜今到南投仁愛助選站台，受到鄉親熱烈歡迎，直言是他跑過最歡樂的選舉場，卻也讓他有感而發。他感嘆，現在看台灣民主愈看愈難過，充斥抹黑、造謠與仇恨，「這不是我們要的民主」，希望政治從愛出發，而不是用恨出發。

批造謠抹黑羞辱樣樣來 楊智伃列三大「light事」戳破洋流假象

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受媒體聯訪時稱「問題很『light』」，引發藍營質疑沈說「問題很『爛』」。國民黨前發言人楊智伃整理近期三大light事，批評洋流真面目現身，造謠抹黑羞辱樣樣來，真的好light。

基隆市長辯論 謝國樑逼問廢不廢台鐵？童子瑋保證：任內不拆台鐵

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，基隆市長謝國樑與民進黨童子瑋展開基隆首次市長候選人辯論。謝國樑提問鎖定基隆捷運二階路線，逼問童子瑋「你主張要廢除台鐵的路廊」不可行。童子瑋反擊謝不要用捷運騙選票，並說「我任內保證不會拆台鐵」，會研議基捷、台鐵施工共構雙贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。