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中央不同意65歲以上免健保費 吳宗憲宣布「中央不做 我當選馬上推」

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
行政院「不副署」不同意65歲以上免健保費，吳宗憲今天宣布，中央不做，他當選縣長，一定立即推動，嘉惠長者與減輕年輕人負擔。記者戴永華／攝影
行政院「不副署」不同意65歲以上免健保費，吳宗憲今天宣布，中央不做，他當選縣長，一定立即推動，嘉惠長者與減輕年輕人負擔。記者戴永華／攝影

65歲以上長者免健保費，是照顧長輩、減輕子女負擔的重要社福政策，上周卻遭行政院「不副署」。宜蘭縣長候選人吳宗憲今天召開記者會，承諾當選後，縣府跟縣議會立即推動長者免健保費，縱觀補助長者健保連同提高老農津貼，每年可幫鄉親省下19萬元，他反問林國漳支不支持該政策？

吳宗憲今天與縣議會黨團書記長林義剛、副書記長楊弘旻、議員林岳賢、黃建勇、沈志弘、黃琤婷及莊淑如議員候選人共同承諾：｢中央不做，我們來做！」

「健保免費照顧長者，也減輕子女壓力」，吳宗憲強調，很多長輩在子女名下投保，健保費直接從孩子薪水中扣繳，該政策已在很多縣市實現，國民黨主張讓各縣市長者都能享有福利，因此在立法院推動「老人福利法」修法通過，卻又被行政院「不副署」。

吳宗憲批評行政院造謠，胡扯政策實施會侵害年輕人權益，亂扣毀憲亂政的帽子，搞鬥爭亂欺騙，罔顧鄉親福利；明明是另外編列預算給長者健保費，且政府年年稅金超收，該福國利民的政策卻遭阻擋。

吳宗憲說，國家不是沒有這筆錢，行政院給台電1千億說「用國庫吸收、不漲電價」；政府投資連日本、韓國都不要的阿拉斯加管線花費1416億元，為什麼到了照顧國人長輩、減輕家庭負擔，反而不願意。

吳宗憲說，老農津貼調整至每月1萬5千元的修法既已三讀通過，就應副署並執行。農民辛苦一輩子，物價通膨，現在每月8110元的津貼如何負擔生活所需？「長者健保補助與老農津貼調整，合計一年可幫鄉親省下約19萬元」，請執政黨念及百姓生活，不要再阻擋。

議會黨團書記長林義剛說，免健保與老農津貼都是對長者重要的政策；林岳賢議員指出，許多年輕世代期待長者健保免費，請林國漳出面辯論，讓鄉親比較候選人政策；副書記長楊弘旻指出，8年前林姿妙縣長提出營養午餐免錢，民進黨批評不可能，但如今政策已實施且獲好評，吳宗憲當選後，縣議會全力支持長者免費，讓長輩與年輕人都能受惠。

行政院「不副署」不同意65歲以上免健保費，吳宗憲今天宣布，中央不做，他當選縣長，一定立即推動，嘉惠長者與減輕年輕人負擔。圖／吳宗憲競辦提供
行政院「不副署」不同意65歲以上免健保費，吳宗憲今天宣布，中央不做，他當選縣長，一定立即推動，嘉惠長者與減輕年輕人負擔。圖／吳宗憲競辦提供

行政院「不副署」不同意65歲以上免健保費，吳宗憲今天宣布，中央不做，他當選縣長，一定立即推動，嘉惠長者與減輕年輕人負擔。記者戴永華／攝影
行政院「不副署」不同意65歲以上免健保費，吳宗憲今天宣布，中央不做，他當選縣長，一定立即推動，嘉惠長者與減輕年輕人負擔。記者戴永華／攝影

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