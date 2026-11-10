快訊

跟上航空業！高鐵宣布一線同仁名牌不再「連名帶姓」 去識別化呈現

台股大漲兩天！外資不回頭 三大法人續賣超148億元

聽新聞
0:00 / 0:00

童子瑋稱自己講政策跟基隆未來發展 謝國樑卻塑造政敵回歸藍綠

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人童子瑋在網路直播辯論會結束後表示，他和競選對手謝國樑最大的差別，可能在他講的是政策，但謝在塑造政敵。記者鄭超文／攝影
基隆市長候選人童子瑋在網路直播辯論會結束後表示，他和競選對手謝國樑最大的差別，可能在他講的是政策，但謝在塑造政敵。記者鄭超文／攝影

基隆市長候選人童子瑋在網路直播辯論會結束後表示，他和競選對手謝國樑最大的差別，可能在他講的是政策，是基隆現在的狀況跟未來的發展，但謝在塑造政敵，想要回歸藍綠。基隆已經落寞那麼久了，基隆人共同的信念是想要改變基隆的決心。

國民黨現任市長謝國樑，面臨民進黨議長童子瑋挑戰，兩人今午在台北參加匯流新聞網主辦的辯論會。

媒體在辯論會後問童子瑋為自己和對手各打幾分？童說，應該給市民評分，因為對他來說，一直在講述他的願景跟政策，辯論會時間畢竟有限，沒有辦法講述的非常完整，但是可以讓市民朋友來評分，會比較客觀。

童子瑋表示，他和謝國樑們最大的差別，可能在他講的是政策，謝在塑造政敵。基隆捷運的議題，謝國樑想要拿來做政治攻防，但是他很清楚的回應，這是政策，不是政治，這是基隆的未來，不要再用這種東西來吵架，來包裝選舉了。

童王瑋說，謝國樑上一次（2022年參選市長） 已經用這樣子的方式選舉，連續兩次都沒有提出任何的政見，不是拆台鐵就是送車，有什麼意義呢？這對基隆的發展一點幫助都沒有。

基隆市長候選人童子瑋在網路直播辯論會結束後表示，他和競選對手謝國樑最大的差別，可能在他講的是政策，但謝在塑造政敵。記者鄭超文／攝影
基隆市長候選人童子瑋在網路直播辯論會結束後表示，他和競選對手謝國樑最大的差別，可能在他講的是政策，但謝在塑造政敵。記者鄭超文／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 基隆市選舉 謝國樑 童子瑋 辯論會

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

選前對決 謝國樑童子瑋今午直播辯論

童子瑋攻弊案質疑放任下屬濫用公權力 謝國樑舉前朝弊案說有魄力改革

謝國樑政見申論提12建設 批童子瑋基隆捷運二階路線「變來變去」

回響／台肥案謝國樑要求表態 童子瑋：我的立場很清楚反對設土資場

相關新聞

廖玉蕙道歉了…陳冠安點出道歉文1重點轟：這叫哪門子道歉？

作家廖玉蕙日前臉書發文稱垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，蔣駁斥謠言，藍營人士也赴北檢提告，廖撤下原貼文並昨天致歉，坦言未經充分查證。前往提告的國民黨北市港湖議員候選人陳冠安今在臉書說「廖的這篇道歉文，竟一字不提蔣萬安。」

李四川、江啟臣、柯志恩「333連線」合體板橋掃街 承諾要當市民靠山

國民黨新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣、高雄市長柯志恩，今午合體到板橋黃石市場掃街。李四川表示，江啟臣是新店的女婿，柯志恩上一次也在板橋選過立委，與新北有相當大的關係，3人這次都抽中3號，承諾要成為市民的靠山。

張善政細說20年前為宏碁、Google蓋資料中心 選擇龍潭上班捨海外原因

桃園市長張善政今日中午參加競選連任龍潭團結自強大會，請鄉親支持國民黨提名、報准的三位議員候選人，在說明他和龍潭區的情感時，張善政細說當年宏碁、Google找他興建先進資料中心的始末，並表示當時他有機會選擇在香港或新加坡等國家上班，他爭取留在台灣，而且在龍潭而非到101大樓上班。

影／韓國瑜南投助選直言「最歡樂選舉場」 嘆台灣民主愈看愈難過

立法院長韓國瑜今到南投仁愛助選站台，受到鄉親熱烈歡迎，直言是他跑過最歡樂的選舉場，卻也讓他有感而發。他感嘆，現在看台灣民主愈看愈難過，充斥抹黑、造謠與仇恨，「這不是我們要的民主」，希望政治從愛出發，而不是用恨出發。

批造謠抹黑羞辱樣樣來 楊智伃列三大「light事」戳破洋流假象

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受媒體聯訪時稱「問題很『light』」，引發藍營質疑沈說「問題很『爛』」。國民黨前發言人楊智伃整理近期三大light事，批評洋流真面目現身，造謠抹黑羞辱樣樣來，真的好light。

基隆市長辯論 謝國樑逼問廢不廢台鐵？童子瑋保證：任內不拆台鐵

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，基隆市長謝國樑與民進黨童子瑋展開基隆首次市長候選人辯論。謝國樑提問鎖定基隆捷運二階路線，逼問童子瑋「你主張要廢除台鐵的路廊」不可行。童子瑋反擊謝不要用捷運騙選票，並說「我任內保證不會拆台鐵」，會研議基捷、台鐵施工共構雙贏。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。