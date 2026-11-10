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童子瑋稱自己講政策跟基隆未來發展 謝國樑卻塑造政敵回歸藍綠
基隆市長候選人童子瑋在網路直播辯論會結束後表示，他和競選對手謝國樑最大的差別，可能在他講的是政策，是基隆現在的狀況跟未來的發展，但謝在塑造政敵，想要回歸藍綠。基隆已經落寞那麼久了，基隆人共同的信念是想要改變基隆的決心。
國民黨現任市長謝國樑，面臨民進黨議長童子瑋挑戰，兩人今午在台北參加匯流新聞網主辦的辯論會。
媒體在辯論會後問童子瑋為自己和對手各打幾分？童說，應該給市民評分，因為對他來說，一直在講述他的願景跟政策，辯論會時間畢竟有限，沒有辦法講述的非常完整，但是可以讓市民朋友來評分，會比較客觀。
童子瑋表示，他和謝國樑們最大的差別，可能在他講的是政策，謝在塑造政敵。基隆捷運的議題，謝國樑想要拿來做政治攻防，但是他很清楚的回應，這是政策，不是政治，這是基隆的未來，不要再用這種東西來吵架，來包裝選舉了。
童王瑋說，謝國樑上一次（2022年參選市長） 已經用這樣子的方式選舉，連續兩次都沒有提出任何的政見，不是拆台鐵就是送車，有什麼意義呢？這對基隆的發展一點幫助都沒有。
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