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「高雄人優先購票」引關注 柯志恩：參考國際經驗、低於5%為原則

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩提演唱會經濟2.0，盼下階段讓城市發展的成果惠及更多產業與市民。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩提演唱會經濟2.0，盼下階段讓城市發展的成果惠及更多產業與市民。圖／柯志恩競辦提供

高雄被稱「演唱會之都」，國民黨市長候選人柯志恩提出「高雄市民優先購票」構想之後，市長陳其邁不是很認同。柯志恩今天進一步說明，可參考國際做法及信用卡、售票平台會員優先購票的運作模式，研議提供少部分票券（初期5%以下），來讓實名驗證的市民享有優先購票機會。

柯志恩日前拜會寬宏藝術董事長林建寰、張惠妹經紀人陳鎮川，以及曾參與席琳狄翁、泰勒絲、BIGBANG等國際巨星世界巡演的AEG Presents資深副總裁Michael Harrison等人，提出演唱會經濟2.0升級方案。

柯志恩表示，「高雄市民優先購票」可參考國際做法及國內現行信用卡合作夥伴、售票平台會員優先購票的運作模式，初期以5%以下為原則，讓經過資格驗證的市民享優先購票機會，並搭配實名制、購票張數限制等配套，兼顧公平性與防範黃牛。

柯志恩進一步指出，高雄已建立演唱會品牌，下一階段應該思考如何深化產業效益、完善配套措施，相關制度仍將與主辦單位、售票平台及產業界充分討論，在不影響演唱會招商與整體市場運作的前提下，尋求可行方案。

柯志恩強調，在地居民因演唱會承受交通壅塞、環境負荷等對應成本影響，在擴大觀光效益的同時，也該照顧市民的參與權益，國際上有部分場館及活動採取社區門票抽籤、特定區域居民優先購票等安排。

針對外界質疑可能會助長黃牛票或減少外地歌迷觀光效益，柯志恩表示，防範黃牛的關鍵在於身分驗證、實名管理及交易規範，不能將優先購票與黃牛畫上等號，少部分市民優先購票也不代表排斥外地歌迷，兩者可以並行不悖。

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