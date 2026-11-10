彰化縣長候選人魏平政加碼福利 若當選增發樂活敬老金1萬元

根據彰化縣最新公共衛生監測資料，65歲以上人口占比21%，又比上月增加1%。縣長候選人魏平政今正式提出，如果當選縣長，承諾重陽敬老金每人1千元以外，加碼每名長者每年1萬元敬老金，手邊有資金樂活消費，「活得有尊嚴與歡喜」。

國民黨縣長候選人魏平政表示，彰化縣平均每5人就有一名65歲以上長者，高於全國平均值20%，已邁入超高齡社會，也就是愈來愈多年長者需要縣府更多支持，尤其彰化縣以農業和傳統產業為主要經濟活動，許多長者為社會及家庭打拼奮鬥，獲國家照顧可能不多，若獲每人每年1萬元敬老金，可望減輕青年人照顧家庭的一些負擔，也讓長者生活得更有品質與尊嚴。

彰化縣長青幸福卡目前可在農漁會消費折抵金額200元，魏平政表示，接到很多長者反映，專程到農漁會購物，買包米不只200元，因此重申如果當選縣長，長青幸福卡在農漁會消費金額調高至500元。照顧長者的同時，魏平政強調力挺國民黨立院黨團表決通過的65歲以上長者免健保費、6歲以下幼兒免健保費的兩大法案，支持造福銀髮族與幼兒的全方位福利政策。

「最近兩天內，我會提出完整的縣級社會福利財源自籌規畫方案。」魏平政說，期望經由完善社會福利制度，讓「年輕人敢生、家庭養得起、長者照顧得到、弱勢不被遺漏」，彰化每個家庭都能安心生活。

魏平政的樂活敬老金1萬元構想，國民黨彰化縣黨部主任委員蕭景田在縣黨部公開活動指出，這是黨主席鄭麗文交代必須實施，照顧邁入超高齡化的彰化縣。