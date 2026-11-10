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廖玉蕙道歉了…陳冠安點出道歉文1重點轟：這叫哪門子道歉？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，被藍營議員提告違反選罷法。聯合報系資料照
作家廖玉蕙在臉書上發文指垃圾車沿街廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，被藍營議員提告違反選罷法。聯合報系資料照

作家廖玉蕙日前臉書發文稱垃圾車廣播「市長選舉請支持蔣萬安」，蔣駁斥謠言，藍營人士也赴北檢提告，廖撤下原貼文並昨天致歉，坦言未經充分查證。前往提告的國民黨北市港湖議員候選人陳冠安今在臉書說「廖的這篇道歉文，竟一字不提蔣萬安。」

「當晚，她（廖）就道歉了。」陳冠安說，昨天早上，他與議員楊植斗、鐘沛君、柳采葳等人前往北檢告發廖玉蕙造謠。正如同他們所講的，必要讓抹黑造謠者付出代價。否則，接下來18天，蔣萬安市長勢必會遭受更多奧步傷害。但覺得很遺憾是，相比於廖玉蕙造謠時，直接點名蔣萬安，還諷刺稱「滿城不見黃金甲，只聞一片萬安聲」，「她的這篇道歉文，竟一字不提蔣萬安。」

「這叫哪門子道歉？你敢點名造謠蔣萬安，道歉時卻連蔣萬安三字都不提？」陳冠安說，事實上，廖玉蕙只輕描淡寫的針對自己「未經查證」，對造成誤解、困擾，以及受到影響的人致歉。作家的文筆，不是訓練用來文過飾非的。廖玉蕙的社群上，滿滿都是支持沈伯洋的言論，根本是滿城不見黃金甲，只聞一片洋流聲。

陳冠安說，每個人都有選擇政治立場的自由，但若因為強烈的政治傾向，就罔顧事實、散布不實資訊，甚至藉此進行政治攻防、抹黑造謠，那就完全是另一回事。更令人無法接受的是，廖玉蕙竟然還能在「道歉文」中，振振有詞地宣稱「關心公共事務、監督政府，是公民應有的權利」。

陳說，監督政府當然是公民的權利，但這項權利絕不是扭曲事實、散布不實資訊的藉口。把政治抹黑包裝成公民監督，把造謠爭議粉飾成公共關懷，這樣的態度與言行，實在令無比反感。「被告才道歉，道歉名字都不提」，廖玉蕙一方面稱讚沈伯洋純真善良有智慧，自己的表現卻是虛偽惡毒無是非，這樣的人，還是接受一下司法的處罰吧。

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