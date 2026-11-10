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回響／台肥案謝國樑要求表態 童子瑋：我的立場很清楚反對設土資場

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，圖為童子瑋。記者鄭超文／攝影
匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，圖為童子瑋。記者鄭超文／攝影

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，基隆市長謝國樑提問指出，日前聯合報以頭版提出質疑，閒置已久的台肥基隆一廠打算轉型為土資場，市府是完全不贊成，中山區民眾也是群情激憤，要求童子瑋拿出態度，不能沒有立場。童子瑋首次表明態度，「我的立場很清楚，反對台肥一廠設置土資場。」

聯合報日前刊出調查報導指出，台肥擬將台肥一廠向基隆市政府申請為土資場，台肥向市府遊說提出計畫簡報，基市府已表達明確反對，要求和未來協和電廠的更新（指四接）應相輔相成，發展AI產業園區，而不是棄土場，連日來發酵，地方及議員都表達反對立場，今天也成辯論會焦點。

謝國樑在第三次提問時說，日前聯合報以頭版提出質疑，閒置已久的台肥基隆一廠打算轉型為土資場，市府是完全不贊成，中山區民眾也是群情激憤。當台肥六合停車場面臨租約問題時，童議長出面和台肥高層協調。

謝國樑表示，但這次涉及更重大的都市發展的問題，卻沒有明確的立場，童議長只說要和台肥協調，與其空喊輝達總部應該設在六合停車場，「你知道台北的企業都在笑嗎？不如支持謝國樑的方向。」

謝國樑提問說，他主張把台肥一廠規畫為AI產業園區，有協和電廠可以就近支援產業電力，讓基隆有一個新的發展方向，請問童議長是否贊成這個方向？

童子瑋先澄清，當初六合停車場爭議，是因為市府和台肥六合停車場的糾紛，民眾找議會、議長陳情，他進入協調的工作，讓停車的問題緩解，很多市民都知道。

至於台肥設土資場的立場，童子瑋首度表明態度，「我的立場很清楚，反對台肥一廠設置土資場。」他現在是以議會的身份表達態度，台肥從未和議會談過，他也從來都沒有說過支持土資場，這就是他的答案。

童子瑋表示，台肥一廠的位置在基隆中山區，市府說要蓋AI算力中心，但雖然靠近協和電廠，但台電評估可用的接電點是在汐止，這樣的送電過程會有很多不必要的消耗，因此並不是最合適的地點，AI算力中心應該要在北五堵、八堵或是中華貨櫃，才能靠近變電所，從供電端就近布局，比把饋線一路拉回西岸更合理。

童子瑋說，中山區的關鍵是增加就業，不是增加機櫃，如果他是市長，台肥一廠他會規畫為西岸後勤維修基地，讓中山區市民有更多的就業機會，更好的選擇。

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，圖為謝國樑。記者鄭超文／攝影
匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，圖為謝國樑。記者鄭超文／攝影

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