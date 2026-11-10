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做事連線李四川、江啟臣、柯志恩齊聚板橋 李四川：攜手做市民靠山

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川、江啟臣、柯志恩一同至板橋慈惠宮參拜。記者黃子騰／攝影
李四川、江啟臣、柯志恩一同至板橋慈惠宮參拜。記者黃子騰／攝影

新北市長候選人李四川今天與台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩前往板橋黃石市場及周邊商圈掃街拜票，許多鄉親上前爭相握手合照，在店內用餐顧客也隔著櫥窗比出3號手勢相挺、服飾店老闆也高舉國旗揮舞，3人合體展現超高人氣。

李四川、江啟臣、柯志恩今天中午與新北市議員林國春、劉美芳、曾煥嘉、周勝考、議員候選人鄧凱勛、周韋翰、多位在地里長，一同至板橋黃石市場及宮口街掃街拜票，黃石市場自治會幹部也全程陪同，展現基層團結力挺決心。李四川表示，3人號次皆抽中3號，代表「333做事連線」，未來三座城市將持續深化跨區域市政合作，北中南攜手做市民最強靠山。

掃街結束後3人接著前往板橋慈惠宮參香祈福，慈惠宮主委賴春穆率領廟方團隊熱烈歡迎。李四川表示，誠心感謝媽祖長期庇佑，讓新北市風調雨順、安居樂業，他與江啟臣、柯志恩均抽中3號，「3號就是要一起做市民的靠山」，無論在新北、台中或高雄，都會竭盡全力做市民最堅實的後盾、推動建設發展。

李四川強調，板橋是牽動整體新北發展的重要地區，未來擔任市長將接棒侯友宜市長，全力推動泰板輕軌，讓板橋整體交通量能再升級，並結合過去興建台北小巨蛋與推動台北大巨蛋完工的實務經驗，將板橋體育館升級為兼具國際賽事、大型演唱會與多元展演功能的新北小巨蛋，同時加速推進板橋醫療園區，建構大板橋醫療生活圈。李四川表示，一生專注在工程與市政建設，習慣做的比說還要多，提出的政見一定會做到，未來也會持續打造AI科技產業廊帶促進產業進駐新北、創造就業機會、持續提升新北競爭力。

江啟臣盛讚李四川具備40年專業工程背景與扎實行政歷練，在新北有「川流不息」、高雄有「有志一同」、台中「江江好」，加在一起就是「川江志氣聯盟」，3座大城相互攜手合作，台灣一定會更好。

柯志恩亦肯定李四川對新北市政極為熟悉，過去在高雄市副市長任內展現出極強的執行力與優異口碑，相信他只要把他所提出的政見讓所有的市民來了解，市民就自然而然會認同；板橋慈惠宮主委賴春穆盛讚李四川經驗豐富且待人實在，過去在新北服務奉獻令地方銘感於心，無論去哪裡擔任副市長都能迅速上手，是非常優質的人選。

餐廳用餐的民眾開心比3支持李四川。記者黃子騰／攝影
餐廳用餐的民眾開心比3支持李四川。記者黃子騰／攝影

李四川與攤商握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川與攤商握手致意。記者黃子騰／攝影

攤商熱情比讚支持李四川。記者黃子騰／攝影
攤商熱情比讚支持李四川。記者黃子騰／攝影

民眾開心的跟李四川合影。記者黃子騰／攝影
民眾開心的跟李四川合影。記者黃子騰／攝影

李四川、台中市長候選人江啟臣、高雄市長柯志恩到慈惠宮參拜。記者黃子騰／攝影
李四川、台中市長候選人江啟臣、高雄市長柯志恩到慈惠宮參拜。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 江啟臣 柯志恩

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