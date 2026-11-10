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影／兒虐「用猜說」遭蔣萬安質疑為何不道歉 沈伯洋怒嗆：該道歉的是他吧

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
就「兒虐事件用猜的」一事，民進黨台北市長候選人沈伯洋表示這完全就是移花接木，強調所看到的是被側翼剪輯過的影片。記者黃義書／攝影
就「兒虐事件用猜的」一事，民進黨台北市長候選人沈伯洋表示這完全就是移花接木，強調所看到的是被側翼剪輯過的影片。記者黃義書／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受媒體專訪談到兒虐問題「用猜說」遭國民黨持續猛攻，更不斷要求道歉，台北市長蔣萬安今天更嗆，無法理解「身為市長候選人，有不道歉的理由到底在哪裡？」沈被問到該題臉色明顯不悅直呼這已經一個禮拜了，怒嗆該段內容是被側翼剪輯過的影片，「發生兒虐要道歉的應該是蔣萬安才對吧，怎麼變我了？」

沈伯洋今早原訂前往台北花市拜票，昨晚卻突然臨時取消，不過中午沈戴著口罩現身立院開會，沈表示，昨天有看過醫生，因喉嚨使用過度、有點發炎，早上稍微休息後身體已好轉許多，中午以後行程還是照常進行。

而年底選戰倒數18天，作家廖玉蕙指控台北市垃圾車廣播「選舉支持蔣萬安」、謝金河也指控立委王鴻薇針對又一村叫陣，兩人昨天紛紛道歉，蔣萬安今被媒體問到有點名對手沈伯洋的兒虐北市六都居首說法「用猜的」，怎看沈伯洋仍沒道歉，蔣表示，身為要參選市長的候選人更應該要負起責任。所以他無法理解「身為市長候選人，有不道歉的理由到底在哪裡？」

沈伯洋反嗆，「有兒虐事情要道歉的應該是他才對吧，怎麼變成我了？這太奇怪了吧！」之前問蔣萬安心理諮商問題，為什麼有些有、有些沒有？為什麼蔣自己推薦的幼兒園，現在到底採取法律途徑了沒有？夏莉絲現在發生那麼多案件，裡面還有他的沙龍照、親筆的簽名，蔣什麼時候要道歉？還是要採取法律行動？要不要去告對方，如果對方是沒有經過授權使用的話？

沈伯洋強調，「有那麼多的事情，他是現任市長，現任市長發生了那麼多兒虐的事情，然後來問一個挑戰者要不要道歉？太神奇了！真的太神奇！」

沈伯洋也強調，兒虐事件是用「猜」的完全是移花接木，面是在講台北現在兒虐對於家外的、送到幼兒園被虐待是系統出問題，被追問是哪一個系圖出問題，他回答，「我沒有市政府的數據，所以我不知道是哪個環節出問題，所以針對哪個環節要來改只能用猜。」並補充要全面地先提出一個方案，等到他擔任市長再看到底是哪一個環節出問題。

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