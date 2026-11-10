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簡舒培喊話蔣萬安別雙標 競辦回擊：難道沈伯洋可以、蔣萬安不行？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）在台北捷運大安站進行安心貼紙發放活動，吸引數千人排隊領取。記者蘇健忠／攝影
台北市長蔣萬安（左）在台北捷運大安站進行安心貼紙發放活動，吸引數千人排隊領取。記者蘇健忠／攝影

年底選戰倒數18天，台北市長蔣萬安昨天晚間到捷運大安站外發放愛心貼紙，卻遭民進黨議員簡舒培質疑，現場不僅出現印有「台北捷運公司」字樣紅龍，甚至疑有北捷人員協助引導人潮，是否動用公家資源輔選？蔣今天受訪表示，都是依規來申請，而且標準一致。

蔣萬安競選辦公室也表示，昨晚活動事前已依法申請路權，並依相關規定辦理。競辦表示，對於簡舒培質問「其他政黨能否比照辦理」，難道忘了沈伯洋不久前曾多次在捷運站外發放「順報」，苗博雅也曾在捷運大安站舉辦宣講活動？

「沈伯洋可以發「順報」，苗博雅可以辦宣講，蔣萬安團隊依法申請路權、發放貼紙就不行？難道簡舒培口中的公平標準，就是『綠能你不能』？」競辦表示，捷運公司一向秉持行政中立原則，捷運系統內禁止任何選舉或政治活動。上周六（7日）晚間，沈伯洋及其團隊在捷運大湖公園站周邊舉辦活動時，北捷同樣依旅客通行及安全需求，安排人力引導、維持秩序，依相同原則辦理。

競辦指出，無論是沈伯洋發放「順報」、車掃活動，還是蔣萬安發放貼紙，公務單位及捷運公司維護安全的標準始終一致。「難道沈伯洋辦活動，維持秩序就是保障安全；換成蔣萬安，就被說成動用公共資源？簡舒培口口聲聲要求不要雙標，究竟是誰在用兩套標準？」

競辦強調，昨晚市長向民眾問候、發放安心貼紙，團隊全程配合維持現場秩序，並保留行人通行空間。活動於晚間七點多結束後，工作人員隨即完成場地復原與環境清潔，晚間7時30分現場已恢復安靜、整潔。

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