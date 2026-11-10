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公督盟執行長諷柯志恩「聽話的狗」 范雲：應尊重各黨派人物

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
針對藍白提出六項公投案，民進黨立院黨團書記長范雲表示，民進黨目前關切的是這6個公投案，中選會是否能明確照公投法、憲法審議，「因為許多公投案其實違反公投法。」聯合報系資料照
針對藍白提出六項公投案，民進黨立院黨團書記長范雲表示，民進黨目前關切的是這6個公投案，中選會是否能明確照公投法、憲法審議，「因為許多公投案其實違反公投法。」聯合報系資料照

公監盟執行長張宏林因評論國民黨高雄市長候選人柯志恩辯論會發言時，脫口說出「聽話的狗」，引發藍營不滿，他稍早公開致歉並澄清原意。民進黨立院黨團書記長范雲今天說，她第一時間就有回應，對不分黨派的政治人物，都要有基本的尊重，不應有貶抑性的用語。

事件起因為，柯志恩日前在高雄市長辯論會上保證，自己未來的市政決策，不會受到國民黨立院黨團總召傅崐萁及立委翁曉玲等人影響。張宏林評論此事時，稱「現在都不敢吭聲的人，未來也只會當聽話的狗」，遭外界解讀為對柯志恩的人身攻擊，引發軒然大波。

針對風波，張宏林今天表示，要向社會大眾與受影響者致上最誠摯的歉意。他說，當時的發言脈絡是想表達在政黨政治與黨紀約束下，各政黨民代都容易被迫成為投票部隊，沒有特別指稱柯志恩本人。

范雲今天在民進黨團輿情記者會上受訪指出，昨天民進黨團幹事長莊瑞雄已經說明，民進黨團不認同這樣的用語。她說，對任何不分黨派的政治人物，要有基本態度上的尊重，不要有非常貶抑性的用語，這部分民進黨團態度一致。

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