影／回應兒虐用猜的 沈伯洋：遭移花接木

民進黨台北市長候選人沈伯洋今天上午因喉嚨不適就醫，經醫師診斷為喉嚨過度使用、略有感染，因此取消原定花市行程。經休息後，沈伯洋表示喉嚨已有好轉，中午過後行程照常，並返回立法院出席程序委員會。立院程序委員會結束後，民進黨立委林楚茵特別轉交民眾連夜送來的喉嚨保養用品，給沈伯洋及王義川，提醒兩人保養喉嚨。

針對外界質疑沈伯洋說兒虐數據「用猜的」，沈伯洋強調相關說法完全是「移花接木」，當時接受專訪談的是台北市幼兒園發生的家外兒虐事件。他在專訪中指出，兒虐是系統性問題，但因為沒有市政府提供的數據，無法判斷究竟是哪個環節出問題，因此才說要改善哪個環節「只能用猜的」，並主張應先提出全面性的方案，若未來擔任市長，再進一步釐清問題所在。

沈伯洋指出，媒體所看到的是經過剪輯的影片，將他前面談到「兒虐犯罪嚴重」，以及後面提到系統性問題、環節需要用猜的等內容剪接在一起，進而形成他對兒虐事件「用猜的」的說法。沈伯洋也質疑，台北市政府後續提出的數據與他談論的議題不同。他表示自己談的是幼兒送往公托或幼兒園後遭受虐待的家外兒虐事件，但市府提出的卻是家內兒虐，也就是父母在家中虐待子女的案件，兩者是完全不同的事情。沈伯洋表示，相關事件已經延燒一個星期，仍持續被誤導成不同的樣貌，讓他覺得相當誇張。