張善政復興區競選總部成立：市立醫院大溪分院明動土 原鄉預算逐年增

桃園市長張政善拚連任，今日上午參加復興區競選總部成立大會，並表示市立醫院要在復興、大溪區各設立一家分院，大溪分院明天就要動土，完成啟用以後可以提供鄉親更好的醫療資源。

張善政指出，復興區要​洗腎的鄉親過去要到山下去洗腎，舟車勞頓非常辛苦，所以復興區需要一個洗腎中心，現在洗腎中心落成啟用了，而且使用率很好，希望能好好照顧鄉親朋友的健康。​除了洗腎中心，市立醫院的復興分院已經在規畫，整個招標計畫今年6月已經完成，復興區這邊分院用地因為是山坡地，程序會比較久，但市府絕對會一步一腳印，用最快的速度往前推進。隔壁大溪區也有市立醫院的分院，大溪分院沒有山坡地的問題，明天就要動土，市府會在河西、河東各安排一場說明會，希望大溪、復興兩所分院可以好好照顧我們大溪跟復興的鄉親好朋友。

張善政強調，除了照顧鄉親健康，還有很重要的就是原鄉的建設，他上任的時候，復興區公所每年工程道路相關的建設經費只有3000萬元，早年最多的時候曾到一億元，但是公所發包項目一億元用不完，所以預算就一直降，降到現在的3000萬元，他看到區長蘇佐璽接任以後執行力超強，所以這幾年復興區的道路等工程建設經費一直往上調，現在已經快調回一億元。

張善政說，有兩個預算數字可以看出市政府用心照顧原鄉原住民朋友，一個是桃園市原住民族行政局一年的預算15億元，是全台灣各個縣市政府原民單位預算最多的；另外是復興區公所年度預算約20億元，也是台灣原鄉預算數一數二的公所。大家要支持區長蘇佐璽，區長過去幾年跟市政府搭配無間，尤其是颱風來的時候，市長隨時跟區長手機聯絡，問山上的狀況怎麼樣，蘇區長都瞭若指掌「我懷疑他颱風期間根本沒有在睡覺」。

張善政也稱讚在場多位里長，尤其颱風期間待在前進指揮所時，為了鄉親的安全幾乎沒睡覺，雖然颱風期間山區道路封閉市長沒辦法上山，​但是透過手機聯絡區長、里長，讓市府對復興區這邊的的情況放心很多，因為他們隨時掌握狀況，能回報市府哪些地方停電或道路崩塌，是市政府最好的夥伴。

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張善政指出，除了原民局、復興區公所的預算，很多局處的預算也都可以來支持復興區，包括工務局的道路預算或災變的預算，經發局的簡易自來水，隨時都可以用在復興區。復興區還有水蜜桃觀光產業，​現在又有新的觀光創舉，就是拉拉山上獲得國際暗空勝地認證，全台灣第一個，亞洲第二個獲得認證，要謝謝很多人，尤其是經營民宿的好朋友願意配合改善光源，爭取暗空勝地。