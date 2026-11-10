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張善政復興區競選總部成立：市立醫院大溪分院明動土 原鄉預算逐年增

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政在復興區競選總部成立大會上釋出增加醫療資源和建設經費利多消息。記者鄭國樑／攝影
張善政在復興區競選總部成立大會上釋出增加醫療資源和建設經費利多消息。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張政善拚連任，今日上午參加復興區競選總部成立大會，並表示市立醫院要在復興、大溪區各設立一家分院，大溪分院明天就要動土，完成啟用以後可以提供鄉親更好的醫療資源。

張善政指出，復興區要​洗腎的鄉親過去要到山下去洗腎，舟車勞頓非常辛苦，所以復興區需要一個洗腎中心，現在洗腎中心落成啟用了，而且使用率很好，希望能好好照顧鄉親朋友的健康。​除了洗腎中心，市立醫院的復興分院已經在規畫，整個招標計畫今年6月已經完成，復興區這邊分院用地因為是山坡地，程序會比較久，但市府絕對會一步一腳印，用最快的速度往前推進。隔壁大溪區也有市立醫院的分院，大溪分院沒有山坡地的問題，明天就要動土，市府會在河西、河東各安排一場說明會，希望大溪、復興兩所分院可以好好照顧我們大溪跟復興的鄉親好朋友。

張善政強調，除了照顧鄉親健康，還有很重要的就是原鄉的建設，他上任的時候，復興區公所每年工程道路相關的建設經費只有3000萬元，早年最多的時候曾到一億元，但是公所發包項目一億元用不完，所以預算就一直降，降到現在的3000萬元，他看到區長蘇佐璽接任以後執行力超強，所以這幾年復興區的道路等工程建設經費一直往上調，現在已經快調回一億元。

張善政說，有兩個預算數字可以看出市政府用心照顧原鄉原住民朋友，一個是桃園市原住民族行政局一年的預算15億元，是全台灣各個縣市政府原民單位預算最多的；另外是復興區公所年度預算約20億元，也是台灣原鄉預算數一數二的公所。大家要支持區長蘇佐璽，區長過去幾年跟市政府搭配無間，尤其是颱風來的時候，市長隨時跟區長手機聯絡，問山上的狀況怎麼樣，蘇區長都瞭若指掌「我懷疑他颱風期間根本沒有在睡覺」。

張善政也稱讚在場多位里長，尤其颱風期間待在前進指揮所時，為了鄉親的安全幾乎沒睡覺，雖然颱風期間山區道路封閉市長沒辦法上山，​但是透過手機聯絡區長、里長，讓市府對復興區這邊的的情況放心很多，因為他們隨時掌握狀況，能回報市府哪些地方停電或道路崩塌，是市政府最好的夥伴。

張善政指出，除了原民局、復興區公所的預算，很多局處的預算也都可以來支持復興區，包括工務局的道路預算或災變的預算，經發局的簡易自來水，隨時都可以用在復興區。復興區還有水蜜桃觀光產業，​現在又有新的觀光創舉，就是拉拉山上獲得國際暗空勝地認證，全台灣第一個，亞洲第二個獲得認證，要謝謝很多人，尤其是經營民宿的好朋友願意配合改善光源，爭取暗空勝地。

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