批造謠抹黑羞辱樣樣來 楊智伃列三大「light事」戳破洋流假象

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受媒體聯訪時稱「問題很『light』」，引發藍營質疑沈說「問題很『爛』」。國民黨前發言人楊智伃整理近期三大light事，批評洋流真面目現身，造謠抹黑羞辱樣樣來，真的好light。

楊智伃指出，選戰倒數，民進黨口中那股「溫暖的洋流」，也跟著現了形。這幾天，從幻聽台北垃圾車廣播的內容、立委王鴻薇聲音被造謠，到國民黨高雄市長候選人柯志恩被罵「聽話的狗」，一件接一件。說好的溫暖洋流，在哪裡？

楊智伃說，作家廖玉蕙發文指稱，台北市的垃圾車播放替市長蔣萬安助選的廣播，說法遭打臉後，她急著刪文，但死不認翻車，第一時間還在辯解，直到北市議員集體提告，她才在昨晚深夜道歉。

楊智伃說，民視政論節目則把王鴻薇的肖像，和一段根本不是她的聲音放在一起，財信傳媒集團董事長謝金河還在節目上把那段錄音說成是王鴻薇的聲音，指控她霸凌「又一村」店家。直到王鴻薇報案，謝金河才在臉書道歉，但大街造謠小巷道歉，指控都已經透過節目傳出去了，一篇道歉文，能把造成的傷害收回來嗎？

楊智伃提到，去年大罷免，公督盟辦活動聲援罷免在野黨立委，還在投票當天透過電子報發送罷免宣傳資訊，最後遭台北市選委會認定違規，裁罰10萬元。今年是怕選舉沒有參與感嗎？一開口就罵高雄市長候選人柯志恩是「聽話的狗」。不但羞辱女性、更毫無公信力可言的團體，這種品質低落的公民監督，真是台灣最大的笑話。

楊智伃說，聯電創辦人曹興誠還說沈伯洋是「菩薩」？請問，指控被戳破才道歉，張口就把人罵成狗，這就是你們口中的「溫暖」嗎？選戰倒數17天，辯論會後，洋流愈急，真面目就愈清楚。造謠、抹黑、羞辱樣樣來，出了事就刪文、非要提告才願意道歉，好像翻過這一頁，傷害就一筆勾銷。但對沈伯洋來說，畢竟「爛」都可以拗成light，就像別人受到的傷害都可以輕輕帶過，真的是好light！