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張善政細說20年前為宏碁、Google蓋資料中心 選擇龍潭上班捨海外原因

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政參加龍潭自強團結大會細說和龍潭的情感。記者鄭國樑／攝影
張善政參加龍潭自強團結大會細說和龍潭的情感。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政今日中午參加競選連任龍潭團結自強大會，請鄉親支持國民黨提名、報准的三位議員候選人，在說明他和龍潭區的情感時，張善政細說當年宏碁Google找他興建先進資料中心的始末，並表示當時他有機會選擇在香港或新加坡等國家上班，他爭取留在台灣，而且在龍潭而非到101大樓上班。

張善政表示，龍潭對他而言不只是桃園十三區裡面的一區，是他生命裡面非常重要的一段，大家都知道他和龍潭的淵源，其實2000年以前，大家已經知道宏碁是國家首屈一指的企業，還有跟龍潭的淵源，現場有「百年大鎮」社區的鄉親，百年大鎮原來是宏碁在龍潭的電腦工廠，後來變更用地成為龍潭最大的社區，​宏碁跟龍潭的淵源，就是從這裡開始。

張善政指出，除了百年大鎮，大家都知道宏碁還有渴望園區，2000年的時候，當時的宏碁董事長施振榮先生非常有遠見，他要建立一個亞洲最好的資料中心，那個時候沒有多少人知道什麼叫做資料中心，現在大家都知道了，就是算力中心，施振榮董事長要找人幫他蓋和營運資料中心，問來問去，有人推薦說台灣只有一個人懂得資料中心，就是張善政。

張善政說，為什麼施振榮會找他？因為1990年，國科會向台大借調他到國科會，幫國科會在新竹科學園區建一座國家高速電腦中心，他因此從1990年到1997年都在科學園區上班。2000年，施振榮找到他說宏碁要建一個資料中心，他問規模有多大？施表示50億元的預算，這是當年國科會在竹科科學園區資料中心10倍大的預算，施振榮先生沒有食言，他在宏碁工作10年，宏碁在渴望園區資料中心的投資累計起來果然是50億元，這就是宏碁，間接是他和團隊為龍潭打造一個產業的很重要的基礎。

張善政表示，後來Google會找到他，並願意在台灣成立據點，也是看到渴望園區的資料中心真的是世界一流，找他過去負責蓋Google在亞洲所有的資料中心，還說「張善政，你負責亞洲所有資料中心，可以選要在哪地方上班─台灣、香港、新加坡、馬來西亞」，他選台灣，而且上班地點有101大樓、龍潭可選，他選擇渴望園區，因為捨不得離開美麗的龍潭。當時還沒有國道三號高原交流道，要去台北開會一定要經過龍潭市區，他於是開始在龍潭市區東停一下、西停一下，把龍潭市區開始摸得越來越熟，哪裡有好吃的東西、哪裡有漂亮的龍潭大池都知道了，他跟大家一樣很熟悉龍潭，所以說龍潭對他而言不只是桃園十三區裡面的一區，他生命裡最重要的12年在這邊，他要告訴大家龍潭它的美的不得了，包括他頒鍾肇政文學獎，文化局一步一腳印，把這個文學獎變成全台灣甚至世界上非常有名的的一個文學獎，今年台灣還有海外華人報名鍾肇政文學獎有2400件。

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