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雲林產業園區進度成選戰攻防 張麗善反擊：前朝14年沒有新園區

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
面對綠營質疑產業園區進度，雲林縣長張麗善（左二）今天出席虎尾新建警政大樓動土典禮時再度強調，產業園區開發不是一蹴可幾，她要當「種樹的人」，讓下一任縣長享受紅利，右二為縣長候選人張嘉郡。記者陳雅玲／攝影
面對綠營質疑產業園區進度，雲林縣長張麗善（左二）今天出席虎尾新建警政大樓動土典禮時再度強調，產業園區開發不是一蹴可幾，她要當「種樹的人」，讓下一任縣長享受紅利，右二為縣長候選人張嘉郡。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善執政8年力推「9＋1產業園區」，卻成為年底縣長選戰攻防焦點。民進黨縣長候選人劉建國質疑，至今仍未見廠商進場設廠，雲林形同原地踏步；張麗善昨天說明開發進度，反擊先前民進黨雲林執政14年，未開闢新的產業園區，才讓她苦苦追趕，今天出席虎尾新建警政大樓動土典禮時再度強調，產業園區開發不是一蹴可幾，她要當「種樹的人」，讓下一任縣長享受紅利。

劉建國昨在公辦政見發表會上，以雲林、嘉義兩縣產業發展比較，直指兩地差距越來越大，批評張麗善持續宣傳的「9＋1產業園區」，經過8年，至今仍沒有廠商進場動土設廠。他強調，雲林不能再原地踏步，原地踏步就是退步。

民進黨議會黨團總召洪如萍也表示，雲林需要的是看得見的建設、真正進駐的企業，以及留得住青年的工作機會，而不是一次又一次的空頭支票。

面對綠營質疑，張麗善昨天在縣府召開產業園區進度說明會，由建設處長廖政彥、城鄉處長林長造、地政處長葉永星分別簡報，說明園區開發、土地規畫及環境改善等進度。

張麗善表示，外界經常拿雲林與嘉義縣比較，但嘉義過去有李雅景、陳明文、張花冠等歷任縣長接力開發工業區，反觀雲林，在蘇治芬、李進勇兩位前縣長14年任期內，並未開闢新的產業園區，讓雲林產業發展出現「消失的14年」。

她今出席虎尾新建警政大樓動土典禮時再次強調，她告訴縣府團隊，要成為「種樹的團隊、種樹的人」，因為雲林要朝農工商科技城發展，產業園區開發絕非一日可以促成，從土地整合、交通、水電可行性評估到環評，都要經過繁瑣程序，甚至可能需要歷任縣長接力努力。

她以蓋房子為例，光是建造及取得使用執照就可能耗費數年，何況是規模更大的產業園區。她說，自己現在享受的就是前縣長張榮味當年開發中科虎尾園區及雲林科技工業區的成果，矽品已在虎尾量產，並在雲科工投資斗六新廠，都是前人打下的基礎。

張麗善表示，希望現在推動的9＋1產業園區，也能循序完成各項行政程序及環評，未來讓接任縣長享受開發紅利，讓雲林產業真正開花結果。她並指出，這幾年已看到具體進展，目前古坑產業加值園區已動土並招商，小東工業區不僅完工，也已完售；斗六智慧電動車研發基地、斗南交流道智慧物流綠能園區、大北港科技產業園區、麥寮綠色產業科技加值園區則已進入內政部都委員會審查，其他園區也都按部就班進入開發程序。

雲林縣府召開產業園區進度說明會，由建設處長廖政彥、城鄉處長林長造、地政處長葉永星分別簡報，說明園區開發、土地規畫及環境改善等進度。圖／雲林縣政府提供
雲林縣府召開產業園區進度說明會，由建設處長廖政彥、城鄉處長林長造、地政處長葉永星分別簡報，說明園區開發、土地規畫及環境改善等進度。圖／雲林縣政府提供

雲林縣長張麗善昨天在縣府召開產業園區進度說明會，由建設處長廖政彥、城鄉處長林長造、地政處長葉永星分別簡報，說明園區開發、土地規畫及環境改善等進度。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善昨天在縣府召開產業園區進度說明會，由建設處長廖政彥、城鄉處長林長造、地政處長葉永星分別簡報，說明園區開發、土地規畫及環境改善等進度。圖／雲林縣政府提供

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