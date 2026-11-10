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333連線 李四川、江啟臣、柯志恩合體新北掃街拜票

攝影中心／ 記者蘇健忠／新北即時報導
新北市長候選人李四川（左起）、台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩三人中午在新北市合體造勢掃街，與攤商一起自拍合影。記者蘇健忠／攝影
新北市長候選人李四川（左起）、台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩三人中午在新北市合體造勢掃街，與攤商一起自拍合影。記者蘇健忠／攝影

國民黨新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩中午在新北市合體，到板橋黃石市場掃街，一起比「333連線」。

李四川表示，江啟臣是新店的女婿，柯志恩上一次也在板橋選過立委，與新北有相當大的關係，3人這次都抽中3號，承諾要成為市民的靠山。三人在板橋黃石市場及周邊商圈掃街拜票，最後步行至板橋慈惠宮參拜，沿途受到民眾與攤商熱情歡迎，紛紛要求握手與合影。

針對將如何準備13日登場的新北市長辯論式政見發表會，李四川指出會多請教江啟臣、柯志恩，大家都知他公務員生涯大多用做的，很少用說的，盡管眾所皆知他口才不如民進黨新北市長候選人蘇巧慧，但他會好好準備，向市民報告他的政見，「但最重要的，我講出去，我一定做得到」。

新北市長候選人李四川（後排右三）、台中市長候選人江啟臣（後排右六）、高雄市長候選人柯志恩（後排右七）三人中午在新北市合體一起造勢掃街。記者蘇健忠／攝影
新北市長候選人李四川（後排右三）、台中市長候選人江啟臣（後排右六）、高雄市長候選人柯志恩（後排右七）三人中午在新北市合體一起造勢掃街。記者蘇健忠／攝影

高雄市長候選人柯志恩（左起）、新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣三人中午在新北市合體，一起到慈惠宮參拜。記者蘇健忠／攝影
高雄市長候選人柯志恩（左起）、新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣三人中午在新北市合體，一起到慈惠宮參拜。記者蘇健忠／攝影

新北市長候選人李四川（中）、台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩三人中午在新北市合體造勢掃街。記者蘇健忠／攝影
新北市長候選人李四川（中）、台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩三人中午在新北市合體造勢掃街。記者蘇健忠／攝影

高雄市長候選人柯志恩（左起）、新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣三人中午在新北板橋黃石市場合體拜票，三人號次都是3號，一起比出「333連線」。記者蘇健忠／攝影
高雄市長候選人柯志恩（左起）、新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣三人中午在新北板橋黃石市場合體拜票，三人號次都是3號，一起比出「333連線」。記者蘇健忠／攝影

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