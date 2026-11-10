起步慢「小雞比母雞強」 彰化魏平政滿滿感謝各方支持

彰化縣長候選人魏平政接受電台節目「新聞放鞭炮」主持人周玉蔻專訪，被問到謝典霖涉賄選案、國民黨提名、王惠美支持、彰化縣議員和鄉鎮市長選舉等看法；魏平政回答說，別人支持是來加分，選舉最重要的還是靠自己用誠意讓選民願意賜票。

周玉蔻發揮敏銳觀點犀利提問，包括謝典霖家族對魏平政支持的助力、牽涉司法案之後對魏平政的影響、國民黨提名魏平政的爭議、王惠美對魏平政的支持與否、王惠美爭取不到的重大建設魏平政如何能爭取、鄭麗文的國家認同是否影響彰化選舉、彰化縣議員和市長選情與魏平政的關係。

魏平政強調，別人支持是來加分，但選舉最重要的是自己的人格特質和努力，他起步慢，一開始大多數選民不認識他，拜票時冷漠甚至罵他，現在大多數選民願意握手，有的還說願意支持他，所以他會努力握住每一雙手，用誠意盡量爭取支持，端出「牛肉」告訴選民要把彰化縣帶往哪一個方向。

談到謝典霖涉期約賄選案，魏平政說，賄選必須有對價關係，被指賄選的餐會有兩名縣議員同一選區，就法律而言這是吊詭之處，怎可能為同選區的兩名議員同時買票？這件事的對價關係不明確，司法可以繼續調查，若真賄選再判決當選無效，此時羈押謝典霖坐實賄選行為等於剝奪參政權。

被問到國民黨主席鄭麗文立場親中，對彰化長選舉的影響，及魏平政家族有沒有做中國生意。魏平政表示，黨主席的政治立場以黨綱、黨章為主，跟現行兩岸關係法令一致，他參加彰化縣長選舉，只講彰化，他家族在彰化縣社頭鄉60年，不跟中國打價格戰，而是布局歐美市場，不知被懷疑親中要親到哪裡去，何況縣長選舉跟藍、綠兩黨主席政治認同沒什麼關係。

至於立法委員謝衣鳯因國民黨不辦縣長選舉黨內初選，直接徵召魏平政，好像被霸王硬上弓，又王惠美不公開支持魏平政對選情影響。魏平政再次把被徵召過程說一遍，並表示國民黨提名有三理由，涵蓋他出身傳產，有能力解決傳產問題、律師形象好包裝、無派系，王惠美政績好就是對他最大的輔選，代表國民黨有執政能力，謝衣鳯有和他同台，並非如外傳不合。

王惠美向中央爭取彰化交流道、二林精密園區、彰化鐵路高架化、東彰都市計畫等開發受阻，周玉蒄質疑「王惠美過不了，你又怎麼通過？」魏平政說，有利民生的重大建設不能分藍綠，他會繼續努力爭取並有方向目標，例如串連建築師、會計師等專業團體設置單一窗口，做到廠商來彰化投資無障礙、每月或每周在國際展覽館舉辦會展。

魏平政坦言，因起步慢而知名度不如同黨籍縣議員、鄉鎮市長的候選人，「小雞確實比母雞強」，他需要同黨同志拉抬，選舉進行到現在他很感謝家人和所有支持他的人，箇中酸、甜、苦、辣都讓他感動，他有信心選贏，萬一落選他和國民黨縣黨部主任委員蕭景田都不參加第四選區立法委員補選。

線上網友幾乎一面倒抨擊魏平政「破圈失敗」、「很愛爭辯」，極少數肯定魏平政有勇氣來上節目、支持他當選。