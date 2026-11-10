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影／韓國瑜南投助選直言「最歡樂選舉場」 嘆台灣民主愈看愈難過

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

立法院長韓國瑜今到南投仁愛助選站台，受到鄉親熱烈歡迎，直言是他跑過最歡樂的選舉場，卻也讓他有感而發。他感嘆，現在看台灣民主愈看愈難過，充斥抹黑、造謠與仇恨，「這不是我們要的民主」，希望政治從愛出發，而不是用恨出發。

南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和縣議員林庭秝均爭取連任，今於仁愛霧社成立聯合競選服務處，立委馬文君、牛煦庭、前立委林春德及前縣長林明溱等到場支持，國民黨南投縣黨部主委游顥為3人授戰旗，立法院長韓國瑜也現身力挺。

立法院長韓國瑜到場時受到熱烈歡迎，現場氣氛愉快，他有感而發表示，來到南投、來到仁愛就是歡樂，民主政治像這樣的氛圍多好，現在有時候卻愈看愈難過，尤其像他這樣年紀已從政資深，「希望台灣民主政治從愛出發，而不是用恨出發」。

民主政治選得好，優秀的人能得到鄉親愛護，成為鄉長、縣長、院長、總統等就感謝鄉親栽培好好服務，社會祥和充滿真善美，不是很好；如今打開電視、網路，抹黑、造謠、攻擊、批判或捏造，讓人的心都扭在一起，「這不是我們要的民主」。

韓國瑜強調，民主應該要有純真、善良，進了仁愛鄉感覺特別強烈，是他跑這麼多助選場合，感到最歡樂的選舉場，人民快快樂樂出來選舉，選贏的人好好服務，當反對黨好好監督，這也是我們應該做的。韓也與民眾同唱「我們都是一家人」。

韓國瑜也力挺3名候選人，他笑稱，4年前還沒當院長就來幫許淑華選縣長、選鄉長站台，過了4年，許淑華從「神力女超人」變成「拚命女超人」，江子信則從好校長變成好鄉長；而林庭秝是林春德的女兒同額競選，大家都要投票支持。

許淑華則細數55歲以上原民長者假牙補助、健保費減免、送藥到府、幸福巴士、部落道路改善等4年來政績，她強調縣府有政策與資源，需要公所落實，要有議員反應族人心聲，盼鄉民讓她和江子信、林庭秝繼續攜手延續仁愛鄉建設與福利。

南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和縣議員林庭秝今成立聯合競選服務處，立法院長韓國瑜（中）站台。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和縣議員林庭秝今成立聯合競選服務處，立法院長韓國瑜（中）站台。記者賴香珊／攝影

立法院長韓國瑜（右2）今為南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和議員林庭秝聯合競選服務處成立站台。記者賴香珊／攝影
立法院長韓國瑜（右2）今為南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和議員林庭秝聯合競選服務處成立站台。記者賴香珊／攝影

立法院長韓國瑜（中）今到南投為縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和議員林庭秝聯合競選服務處成立站台。記者賴香珊／攝影
立法院長韓國瑜（中）今到南投為縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和議員林庭秝聯合競選服務處成立站台。記者賴香珊／攝影

立法院長韓國瑜（右2）今為南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和議員林庭秝聯合競選服務處成立站台。記者賴香珊／攝影
立法院長韓國瑜（右2）今為南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和議員林庭秝聯合競選服務處成立站台。記者賴香珊／攝影

立法院長韓國瑜（右二）今為南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和議員林庭秝助選站台。記者賴香珊／攝影
立法院長韓國瑜（右二）今為南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和議員林庭秝助選站台。記者賴香珊／攝影

立法院長韓國瑜今到南投助選，為縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和議員林庭秝聯合競選服務處成立站台。記者賴香珊／攝影
立法院長韓國瑜今到南投助選，為縣長許淑華、仁愛鄉長江子信和議員林庭秝聯合競選服務處成立站台。記者賴香珊／攝影

立法院長韓國瑜（中）今為南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信助選站台，現場笑聲不斷，氣氛歡樂。記者賴香珊／攝影
立法院長韓國瑜（中）今為南投縣長許淑華、仁愛鄉長江子信助選站台，現場笑聲不斷，氣氛歡樂。記者賴香珊／攝影

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