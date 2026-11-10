基隆市長辯論 謝國樑逼問廢不廢台鐵？童子瑋保證：任內不拆台鐵

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，基隆市長謝國樑與民進黨童子瑋展開基隆首次市長候選人辯論。謝國樑提問鎖定基隆捷運二階路線，逼問童子瑋「你主張要廢除台鐵的路廊」不可行。童子瑋反擊謝不要用捷運騙選票，並說「我任內保證不會拆台鐵」，會研議基捷、台鐵施工共構雙贏。

謝國樑第一次提問說，他要問童議長「基隆捷運第二階段到底要怎麼走？」，他主張「捷運要進安樂、台鐵不退場」，從八堵經麥金路長庚醫院再走安樂路進市區，這樣不僅可以服務廣大安樂區民眾，讓坐捷運到長庚醫院看病民眾更方更，也能用低成本方式延伸到大武崙地區，他的方案全長4.7公里，經費263億，最重要是只需要拆三戶民宅。

謝國樑表示，相反的，童議長主張要走台鐵路廊，請問你知道要保留台鐵的路廊要高達上千億成本嗎？還是你主張要廢除台鐵的路廊？請議長回答。

童子瑋說，他非常不喜歡把公共政策變成一種貼標籤的手法，他有充分的了解，基隆市區如果要有捷運，唯一可行的辦法就是「運用台鐵的路廊」，但使用這個路廊「是不是就一定要廢除台鐵？」

童說，他花了非常多時間找過交通部和專家學者，結論是，現在的技術可以透過臨時軌施工，進行雙軌共構的工程，也就是說，無論是高架還是地下化，都可在不廢除台鐵的狀況下完成，屆時台鐵負責長程環島運輸，捷運負責城際往返需求，就能雙軌共贏。

童子瑋表示，唯一不可行的謝市長提出的捷運挖隧道方案，要在自強隧道旁打一個隧道，必須考量山岳地質的不確定性、地下水的問題，隧道出入口要走狹窄的安樂路，包括老大公廟等都在拆除範圍內，這有可行性嗎？

童子瑋說，除了隧道本體工程，還要經中央審查、環評、都市計畫、用地取得、文資及預算程序，這些加起來根本遙遙無期、天方夜譚，從他念小學到現在經過無數次的可行性評估，到底要可行性評估到何時？「請謝國樑市長不要再消費捷運的議題騙選票」，他的捷運計畫也會通過安樂區，而且直達大武崙連結產業，才能對基隆的就業有幫助，挖隧道只會讓捷運蓋不出來。

謝國樑第二次提問再鎖定基隆捷運，他說，童議長長期以來都支持要廢除台鐵，直到上個月才第一次改口說要保留台鐵，不斷變換的說詞讓人質疑有沒有決心。謝指出，童子瑋共構施工的主張無論高架或地下化，交通處評估不可行。

童子瑋回答，施政順序有輕重緩急，他有短中長期計畫，現在最重先要緩緩交通，真正解決基隆交通的回題，但這些政策謝市長都沒有進展，他才撿起來努力推動，要有前期的規畫，當然不可能隨便就拆除台鐵。

童子瑋並說，他可以公開表示，「我任內保證不會拆台鐵，一定會研議共構及和中央合作解決辦法」。