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基隆市長辯論 童子瑋：交通是市民共同煩惱、放在政見第1位

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長候選人童子瑋今在辯論會申論時說，交通是市民共同的心酸還有煩惱，他當市長會把交通放第1位。圖／匯流新聞網提供
基隆市長候選人童子瑋今在辯論會申論時說，交通是市民共同的心酸還有煩惱，他當市長會把交通放第1位。圖／匯流新聞網提供

基隆市長候選人童子瑋謝國樑今天同場辯論，童在開場申論時說，交通是市民共同的心酸還有煩惱，他當市長會把交通放第1位。他也舉雜誌評鑑成績，表示要跟市民說，「不要習慣最後1名，因為我們值得更好的對待。」

2026基隆市長選舉，國民黨籍現任市長謝國樑，面臨民進黨籍議長童子瑋挑戰。兩人今午到台北參加匯流新聞網主辦的辯論會，流程分政見申論、交叉詰問、媒體提問和結論四個階段，時間是今午12時至下午1時20分。

童子瑋在申論時說，他想要當一個「生活市長」，照顧市民生活大小事。他的第一個政見就是解決交通問題，基隆有10萬名以上的通勤族，每天往返雙北跟基隆，國道客運狀況始終不見好轉，他提出兩大解決方法。

首先是由市府承包遊覽車當客運，增加尖峰時段的班次，並從基隆空車出發，才能讓市民上得了車，快速載到台北市府轉運站就折返，縮短乘車時間，增加總載客率。他已爭取安樂區空車開往北市府轉運站的1813L路線，未來擔任市長，快速直達車會會擴及7大行政區，讓所有通勤朋友都能順利上車。

童子瑋指出，第2個方法是中長期計畫，目前中山國五堵交流道到汐止交流道的拓寬工程，行政院已經通過可行性評估，環評也已核定，未來將從4線道拓寬到6線道，包含五堵交流道分流，目前的擁塞問題也會獲得舒緩。他會跟中央政府持續合作，確保工程如期如質完成。

市內交通部分，童子瑋說，他要全面改善基隆市公車品質。謝國樑2024年宣布2年內汰換123輛大型公車，但現在已經2026年底了，謝才匆匆忙忙宣布先採購30輛電動公車，政見達成率不到三成。市府說要買公車，卻沒有先蓋好充電站，這種執行力市民不會放心。

童子瑋說，他要在辯論會場承諾，如果他有機會當市長，上任後一定將公車全面汰舊換新，還要全面更新智慧型電子站牌，提供即時準確的公車到站資訊，並全面檢討司機薪資，用更好的福利和工作條件，補齊司機缺額，讓公車穩定發車。

2026九合一選舉

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