民團要求柯志恩、賴瑞隆承諾改善「弱勢醫療補助六都最差」惡名

高雄市長選舉逼近，「人民監督健保聯盟」研究發現，高雄市弱勢醫療補助人數十年來六都最低，今由醫師蘇偉碩分赴柯志恩及賴瑞隆競選總部遞交承諾書，要求未來市長就職後三個月內，推動高雄市政府恢復對全部弱勢長者的醫療補助，並達到六都最優。柯、賴兩人不在競總，均派代表收下承諾書。

「人民監督健保聯盟」發起人、蘇偉碩醫師指出，陳菊擔任高雄市長期間，高雄市政府大幅限縮申請條件，使85%具有法定資格的中低收入老人失去依老人福利法申請醫療補助之資格，迄今已逾10年。以今年為例，高達4萬2115位經濟弱勢老人遭剝奪法定申請醫療補助資格。

蘇偉碩強調，行政院長卓榮泰決定不副署老人福利法第 22條修正案，在維持舊法狀態下，直轄市政府依法應對中低收入老人無力負擔醫療費用者應予補助，高雄市目前狀態依舊沒有辦法解除。寒冬將至，長輩最需要醫療照顧，今天到藍綠市長候選人競選總部遞上歷年法規變化及承諾書，要求下任市長積極處理。

蘇偉碩分赴市長候選人柯志恩、賴瑞隆競選總部，要求兩人簽署承諾書，依法恢復補助。柯志恩、賴瑞隆都不在競選總部，柯由辦公室主任吳逸凡代表收下，賴瑞隆則由執行總幹事陳淑蓉代收。