陳定南敢跟王永慶辯論…吳宗憲反問對手勇氣 林國漳：時間不適合

民進黨選舉常提到傳承前縣長陳定南精神，國民黨候選人吳宗憲今天以陳定南早年敢與台塑集團董事長王永慶辯論為例，質疑對手林國漳如果連辯論的勇氣都沒有，將來如何為民喉舌？守護縣民福祉。對此林國漳回應，一點都不怕辯論，但選戰時間緊迫，此時再安排辯論已經不適合。

對於林國漳回應，吳宗憲競辦表示，三個多月前就邀你辯論，不正是林國漳顧問故意拖延，迴避辯論到現在？足見林律師投機與不敢面對的心態。何時答應辯論？吳宗憲一定奉陪。

吳宗憲在選舉登記前就邀請林國漳辯論，縣記者公會也有意促成，但林國漳一度說等登記之後，結果沒有消息，月初吳宗憲正式發出公開辯論邀請函，對方仍沒答應；吳競辦強調，辯論邀請已經是3個月前的事，林律師如今以「選戰時間緊迫」不合適？不就是林律師拖延，導致辦不成的嗎？

吳宗憲今天宣布如果當選，立即推動65歲以上免健保費，同時提到與對手辯論。吳表示，當年前縣長陳定南為了宜蘭未來發展，曾與台塑董事長王永慶辯論，當時年紀非常輕的陳前縣長，以無所畏懼的勇氣面對一位大企業董事長，為縣民爭取該有的權利讓人敬佩，相信真理越辯越明，攸關縣民重大政策更應透過交互詰問、公開辯論讓人了解。

吳宗憲質疑林國漳除非對自己沒有信心、對政策不了解、對法規完全搞不清楚、對預算及行政措施等程序不了解，才會沒有勇氣出來辯論，林國漳與其躲在包裝後面說話，倒不如攤開政策攤開向縣民說明。

吳宗憲強調，如果連辯論勇氣都沒有，將來如何帶領宜蘭面對縣市與國際競爭？還是只想替中央說話的縣長？聽從某派系或政黨的縣長？宜蘭縣民是老闆，「辯論不是候選人的選擇權，而是對縣民應盡的義務」。

對此林國漳回應「不怕辯論啦」，但是距選舉投票只剩18天，他還有很多選舉行程要走，時間很短，現階段安排辯論並不適合。