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李四川、江啟臣、柯志恩「333連線」合體板橋掃街 承諾要當市民靠山

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川、江啟臣及柯志恩今天中午一同至板橋黃石市場掃街拜票。記者黃子騰／攝影
李四川、江啟臣及柯志恩今天中午一同至板橋黃石市場掃街拜票。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣、高雄市長柯志恩，今午合體到板橋黃石市場掃街。李四川表示，江啟臣是新店的女婿，柯志恩上一次也在板橋選過立委，與新北有相當大的關係，3人這次都抽中3號，承諾要成為市民的靠山。

李四川今天中午至板橋黃石市場舉辦「市場逗陣行」掃街行程，台中市長候選人江啟臣、高雄市長候選人柯志恩特地北上與李四川合體，在板橋黃石市場及周邊商圈掃街拜票，最後步行至板橋慈惠宮參拜。

李四川表示，江啟臣副院長及柯志恩委員今天到新北市為他加油，3人一起逛市場。江啟臣是新店女婿，柯志恩上次也在板橋參選立委，與新北市都有相當大的關係，3人都是做事的連線，希望能成為新北、台中及高雄市民的靠山。

柯志恩表示，3人剛好都抽到3號，李四川曾任高雄市副市長，江啟臣則是立法院的好兄弟，3人都可以當人民的靠山，因此今天特別合體為彼此加油打氣。江啟臣也說，3人本來就熟悉，又剛好都抽到3號，代表默契一致，「333連線」是三強聯手，要一起當市民的靠山。

江啟臣指出，新北、台中、高雄是全台前三大城市，新北市人口404萬、台中市287萬、高雄市272萬，三市人口合計超過960萬，占全台灣人口40%以上。三城連線除了要站出來做市民的靠山，未來在市政方面也會相互合作。江啟臣說，3人的競選口號「川流不息」、「江江好」、「有志一同」，組合成「川江有志」三劍客連線，希望3座城市攜手合作，讓台灣更好。

被問及如何解讀最新民調，李四川表示所有民調都會參考，對於其中需要補強的部分，團隊會持續改進，他也會走遍新北29區向市民說明政見。雖然民調看起來相當緊，但在市場中有市民拉著他的手告訴他「你不能輸，一定要加油」。呼籲支持者11月28日一定要出來投票，新北支持李四川、台中支持江啟臣、高雄支持柯志恩，讓3人有機會成為大家的靠山，少了這一票可能就會輸。李川說，中間選民中經濟選民最多，他將以AI高科技廊帶及大巨蛋演唱會經濟作為訴求爭取支持，

本周五將舉辦新北市長政見發表會，李四川被問及是否會閉關特訓或向柯志恩請教時表示，兩位都必須請教，自己一生做事多、說得少，會在政見發表會向市民報告政見，最重要的是說出去的事情一定做到。大家都知道蘇巧慧口才絕對比他好，但自己會好好準備，向市民報告所有政見。柯志恩也盛讚李四川對新北市政非常熟悉，只要把自己所知道的讓市民了解，自然會獲得認同，政見發表就是做自己，沒有特別訣竅。

關於李四川日前樹林、鶯歌造勢活動中，表演的婦女團體遭綠營側翼網路攻擊。李四川表示選舉是一時的，不應為了選舉傷害一般市民，台灣是有溫暖、有感情的社會，他向支持者表達歉意，呼籲對手不要讓側翼經常出征對方支持者，希望選舉回歸政見爭取市民支持。

李四川與攤商握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川與攤商握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川表示，江啟臣是新店的女婿，柯志恩上一次也在板橋選過立委，與新北有相當大的關係，3人這次都抽中3號，承諾要成為市民的靠山。記者黃子騰／攝影
李四川表示，江啟臣是新店的女婿，柯志恩上一次也在板橋選過立委，與新北有相當大的關係，3人這次都抽中3號，承諾要成為市民的靠山。記者黃子騰／攝影

李四川、江啟臣、柯志恩與網紅咖啡店老闆合影。記者黃子騰／攝影
李四川、江啟臣、柯志恩與網紅咖啡店老闆合影。記者黃子騰／攝影

攤商熱情比讚支持李四川。記者黃子騰／攝影
攤商熱情比讚支持李四川。記者黃子騰／攝影

李四川、台中市長候選人江啟臣、高雄市長柯志恩到慈惠宮參拜。記者黃子騰／攝影
李四川、台中市長候選人江啟臣、高雄市長柯志恩到慈惠宮參拜。記者黃子騰／攝影

餐廳用餐的民眾開心比3支持李四川。記者黃子騰／攝影
餐廳用餐的民眾開心比3支持李四川。記者黃子騰／攝影

攤商開心的與李四川握手表達支持。記者黃子騰／攝影
攤商開心的與李四川握手表達支持。記者黃子騰／攝影

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