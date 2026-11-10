不讓家長為學區煩惱 徐欣瑩推大數據預測就學需求提前評估設校

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩今天持續公布教育政策，聚焦「安心就學、適性發展」，主張運用大數據預測人口及就學需求，提前規畫學校建設，並推動高中職擴校增班、幸福通學專車、偏鄉教育及特殊教育支持，盼改善城鄉教育落差，讓孩子安心就學。

徐欣瑩表示，面對人口移入及住宅開發，學校建設必須跟上地方成長，不能等到孩子入學時，家長才為名額煩惱。未來將整合戶政、學籍、住宅開發、人口移入及學校容量等資料，定期預測各學區招生需求，提前掌握班級缺口，並針對新興重劃區評估設校、增建校舍及改善老舊校舍。

高中職方面，徐欣瑩提出加速推動五大方案，追蹤竹北實驗高中、自強高工及文興高中招生與校舍工程進度，推動六家高中、湖口高中擴校增班，並每年公開大新竹高中職供需、招生名額及師資設備資訊，爭取增班與適性課程，增加在地升學選擇。

針對117學年度竹苗區免試入學新制，徐欣瑩主張強化升學資訊、志願選填諮詢及模擬試算工具，協助家長與學生掌握制度變化，同時蒐集偏鄉及弱勢學生需求，提供交通、學習支持，並推動制度檢討與協調。

通學安全方面，徐欣瑩規畫「幸福通學專車」，依學生居住及就學流向，整合公車、客運、校車與偏鄉彈性接駁，優先補足跨區及偏遠地區交通缺口，並設置安全停靠點、到站提醒，改善校園周邊危險路口、行人空間及接送秩序。

偏鄉教育則推動跨校共學、遠距教室及師資共享，增加外語、科技、藝術課程，改善教師宿舍及交通條件，並結合原住民族語、客庄文化、山林生態與在地產業發展特色課程。

特殊教育與早期療育方面，徐欣瑩主張盤點助理人力、巡迴輔導及跨專業服務需求，強化聘用與培訓，整合教育、衛生及社政資源，銜接早期發現、評估、轉介、療育至入園就學，減少家庭等待與奔波。

徐欣瑩強調，教育布局必須具前瞻性，未來將串聯中央與地方資源，落實「在地好就學、通學超安心、學習多元化與照顧全方位」的教育願景。

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩持續提出教育政策藍圖，聚焦「安心就學、適性發展」，盼完善在地就學環境，減輕家長負擔。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩持續提出教育政策藍圖，聚焦「安心就學、適性發展」，盼完善在地就學環境，減輕家長負擔。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩持續提出教育政策藍圖，聚焦「安心就學、適性發展」，盼完善在地就學環境，減輕家長負擔。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩持續提出教育政策藍圖，聚焦「安心就學、適性發展」，盼完善在地就學環境，減輕家長負擔。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩持續提出教育政策藍圖，聚焦「安心就學、適性發展」，盼完善在地就學環境，減輕家長負擔。圖／徐欣瑩競辦提供