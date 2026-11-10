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童子瑋攻弊案質疑放任下屬濫用公權力 謝國樑舉前朝弊案說有魄力改革

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
2026基隆市長選舉，國民黨籍現任市長謝國樑（右）面臨民進黨籍議長童子瑋挑戰，兩人今在台北參加匯流新聞網主辦的辯論會。圖／匯流新聞網提供
2026基隆市長選舉，國民黨籍現任市長謝國樑（右）面臨民進黨籍議長童子瑋挑戰，兩人今在台北參加匯流新聞網主辦的辯論會。圖／匯流新聞網提供

基隆市長候選人童子瑋今在辯論會中，詰問現任市長謝國樑任內發生圍標案，為何任由底下的人濫用公權力？謝先列舉前市府更多弊案，並說此案5年前由市府舉報，檢方選前4個月發動偵辦，選前3周起訴，「想必對你童議長非常有幫助吧？」

2026基隆市長選舉，國民黨籍現任市長謝國樑，面臨民進黨籍議長童子瑋挑戰。兩人今午在台北參加匯流新聞網主辦的辯論會，流程分政見申論、交叉詰問、媒體提問和結論四個階段，時間是今午12時至下午1時20分。

在交叉詰問階段，童子瑋提問說，謝國樑擔任市長時，民政處長涉及國民黨基隆市黨部偽造文書，在連署提議書時盜用市民個資，用來罷免監督市政的議員，法院已經判決。

童子瑋指出，市府公共工程今年又爆出行賄和圍標案（議員建議款），涉案的國民黨市議員、工務處科長、採購中心人員及前區長，有7人經法院裁定羈押，童子瑋詰問謝國樑針對這兩案，是不是完全沒有掌握？或是毫不知情？任由底下的人濫用公權力。

謝國樑答覆時說，要先提醒一下童子瑋，民進黨在這兩年也有兩個（市議員）助理費案被判刑確定，並說要念一下「前市府」這幾年來弊案，讓大家了解一下。

謝提到的案件包括2015年楊姓技士漁港採購案，一審判10年。2016年建管科黃姓員工收錢加快審照，一審判7年。東岸商場營運業者大日公司蘇姓負責人，因為行賄市府判刑1年2月。2018年環保局賴姓局長甄選案，判刑1年2月。2019年張姓拆除隊長判刑7年6月，2020年都發處應姓技士判刑2年。

謝國樑表示，這些都是市府所發生的弊案，為什麼童子瑋那個時候完全連一聲都不吭呢？他想告訴大家發生事情以後，市府立即改革，基隆現在已經跟台北市一樣，成為台灣第2個沒有議員建議款的城市，就是要防弊，他是可以拿得出魄力做得到的。

謝國樑還說，童子瑋提到的議員建議款弊案，2020年就由市府政風處正式舉報，然後在2022年地檢署發新聞稿指已分案偵辦。這個長達5年的案子，他當然非常遺憾發生，可是長達5年的案子，在選前4個月發動偵辦，然後在投票前3周偵結起訴，「想必對你童議長非常有幫助吧？」

2026九合一選舉

童子瑋 謝國樑 2026九合一選舉 基隆市選舉 弊案

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