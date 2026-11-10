謝國樑政見申論提12建設 批童子瑋基隆捷運二階路線「變來變去」

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，基隆市長謝國樑與民進黨童子瑋展開基隆首次市長候選人辯論，謝國樑先開始第一階段政見申論時就火藥味十足，謝提4年來的「謝國樑十二建設」，讓市民有感，但批對手童子瑋對基隆捷運二階路線主張「變來變去」。

謝國樑說，4年來他非常的努力，即使經過二次罷免，團隊整理了謝國樑十二建設讓市民有感，他感謝副市長邱佩琳共同努力。

謝國樑表示，這十二項建設包括打造道路交通安全全國第一；騎樓整平讓長者通行安全；七區室內兒童樂園完成成為北台樂園；4年前田徑場還是一堆棄土，如今開幕了；市立圖書館完工全新開幕，克服種種困難；還汙水接管率、綠斑馬都很有成績；還有基隆人期盼多年動工，基隆捷運就在路上了。

謝國樑並說，今天辯論會重點，他要表達的就是他對基隆捷運二階路線的主張，就是「台鐵不退場，捷運進安樂」的立場。但童議長的主張卻一變再變，在2024年提及「廢鐵換捷」，但後來說法又說要捷運、台鐵都要，民進黨原來的主張就是要「廢鐵換捷」，要求童子瑋要說清楚，那一個才是他的主張。