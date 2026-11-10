影／賴清德頻到宜蘭輔選 吳宗憲：總統整天搞選舉非國家全民之福

民進黨選舉搶攻宜蘭民主聖地，賴清德總統繼上月出席縣長候選人林國漳競總成立大會，今天到宜蘭輔選跑透透。對此，國民黨縣長候選人吳宗憲表示，賴總統上任後的重心不是搞罷免就是搞選舉，身為總統應以國事為重，不是整天到處跑助選，非國家之福。

賴清德今上午參加扶輪社邀請座談會，下午與鄉鎮市長候選人合體拜廟，並參加候選人聯合競總、後援會成立大會，縣長候選人林國漳全程陪同4處輔選行程，聯手拉抬氣勢。據了解，賴清德10月18日才來參加林國漳的溪南競選總部成立大會，事隔20幾天再來，顯見他對宜蘭五合一選舉重視。

吳宗憲被問到總統頻輔選宜蘭，他表示，國事如麻，賴清德總統執政後這段時間，他重心還是放在去年大罷免及今年的選舉，這對國家長遠發展並不是好事。

吳宗憲表示，美國期中選舉結果出爐對全世界造成衝擊，尤其在兩岸關係緊繃的狀況下，對台灣的影響尤其嚴重，例如包括兩岸、國際及經濟層面等問題，總統應該多花心思在這上面，而不是整天到處助選，整天在談的都是選舉。

吳宗憲強調，賴總統從上任到現在不是搞罷免就是搞選舉，身為總統若心裡想的只有選舉，幾乎每天想選舉，還有行政官員到處輔選，這些都不是「國家之福」。

吳宗憲說，對手林國漳的這場選舉有來自於府院黨所有支持，但我們也不示弱，會做好每一件能做的事，提出所有對宜蘭縣民有利的政策，相信在資訊透明的時代，民眾眼睛是雪亮的，會知道誰只是在搞選舉，誰真正有心做事為人民爭取福利。