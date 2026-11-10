快訊

黃仁勳認外遇前早有準備！美媒：輝達1年前聘性醜聞救火公司

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

14歲少女犯了什麼罪？來自維吾爾的她消失在故鄉

聽新聞
0:00 / 0:00

柯志恩拋「高雄人優先購票」 陳其邁心累：不要逼我每天回應

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄演唱會經濟風光，創造龐大商和產值。聯合報系資料照
高雄演唱會經濟風光，創造龐大商和產值。聯合報系資料照

高雄演唱會經濟風光創造龐大商機，城市紅利如何讓在地市民有感？國民黨高雄市長候選人柯志恩拋出「高雄人優先購票」政見，引發熱議。高雄市長陳其邁今再被問及此事，忍不住開酸，演唱會涉及複雜的產業規則及國際規範，「不要逼著市長每天都要回應候選人突發奇想的政見」，市政還有很多事情要忙。

柯志恩日前透過直播與網友交流，提出「高雄人優先購票」構想，認為演唱會辦在家門口，高雄市民卻經常面臨搶不到票的窘境，既然市府提供場地優惠及行政協助，就應爭取讓在地市民共享演唱會經濟紅利。

針對外界質疑優先購票恐排擠外地歌迷，柯志恩解釋，構想可比照信用卡優先購票機制，與主辦單位協商保留合理比例，至於實際名額，仍須經過財務評估及溝通，並非要排擠外地歌迷。

柯志恩強調，高雄市民同樣承擔演唱會帶來的交通、公共設施等城市成本，不應只有塞車、噪音等負擔。若能讓市民順利進場，不僅可帶動餐飲及商圈消費，還能讓高雄人成為外地歌迷的「城市導遊」，讓演唱會效益深入地方。

不過，賴瑞隆昨受訪時質疑，高雄人優先購票恐讓其他歌迷感到不公平，反而造成負面效果，直言「柯志恩委員這樣的作法有很大的問題」。

賴瑞隆指出，要將世界級天團邀到高雄，最重要的是尊重主辦單位，展現最大誠意與配合度，目前高雄演唱會場次已排到明年6月，若購票制度有所偏頗，可能對未來招商造成永久性影響，呼籲柯志恩慎重思考。

陳其邁今在市政會議後受訪，被問到為何演唱會不能讓在地市民優先購票，他表示，演唱會具有一定複雜性，也有產業遊戲規則及國際規範，話鋒一轉直酸，「不要逼著市長每天都要去回應一些候選人突發奇想、想到哪裡的政見」。

陳其邁無奈表示，「市長會累死」，強調市政還有許多事情要忙，「真的也給我一點時間，還有很多的事情要做」，演唱會優先購票議題意外添政治火藥味。

2026九合一選舉

陳其邁 柯志恩 高雄 2026九合一選舉 高雄市選舉 演唱會 賴瑞隆

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

演唱會經濟 高雄人優先購票？柯志恩、賴瑞隆攻防

陳其邁談演唱會經濟 柯志恩：好政策應持續精進

205兵工廠遷建交鋒…賴瑞隆批信口開河 柯志恩：都市重塑戰略被扭曲

國泰世華銀行張震嶽2027台北演唱會 世界卡、CUBE 卡友獨享優先購票

相關新聞

李四川、江啟臣、柯志恩「333連線」合體板橋掃街 承諾要當市民靠山

國民黨新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣、高雄市長柯志恩，今午合體到板橋黃石市場掃街。李四川表示，江啟臣是新店的女婿，柯志恩上一次也在板橋選過立委，與新北有相當大的關係，3人這次都抽中3號，承諾要成為市民的靠山。

謝國樑政見申論提12建設 批童子瑋基隆捷運二階路線「變來變去」

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，基隆市長謝國樑與民進黨童子瑋展開基隆首次市長候選人辯論，謝國樑先開始第一階段政見申論時就火藥味十足，謝提4年來的「謝國樑十二建設」，讓市民有感，但批對手童子瑋對基隆捷運二階路線主張「變來變去」。

天主教耕莘醫院醫療大樓興建動土 李四川、蘇巧慧同台力挺醫療

天主教耕莘醫院今天舉行智慧醫療大樓興建工程動土典禮，新北市長侯友宜、國民黨新北市長候選人李四川、民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天都出席力挺，強調要有好的醫療品質才能嘉惠新北市民的生活。

沈伯洋喉嚨不適休半天 綠黨團再嗆Light聽成爛「聽力有問題？」

民進黨台北市長候選人沈伯洋今因喉嚨不適暫停上午行程，但中午仍出席立法院程序委員會，下午也會繼續競選活動。對於沈伯洋昨稱「問題都好Light」，卻被解讀成「好爛」，民進黨團幹事長莊瑞雄反問，「是聽力有問題呢，還是跟一般人的這種感知、知覺領會有所不同？」

社群掀「挑戰被蔣萬安回覆」建中學弟們願望...蔣萬安親口答應了！

社群Theards近日許多人發起「挑戰被蔣萬安市長回覆」，其中一位網友貼出日前蔣到建中背影，表示「希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛～會有尖叫聲歡迎學長唷～」，想不到貼文一出不到2小時，蔣萬安留言回覆「挑戰成功了！」蔣萬安今親自回應，表示「沒有問題，如果有機會一定會返回母校參加校慶（合照）。」

趙少康幫邱臣遠站台嗆「願退黨」 蔣萬安：藍白合是正確方向

中廣前董事長趙少康前天幫民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，國民黨考紀會主委張雅屏稱當知所進退。趙昨烙話「我這時候如自我了斷、主動退黨，對蔣萬安、李四川、柯志恩、徐欣瑩選情是有幫助，請黨中央一句話立刻立刻退黨。」台北市長蔣萬安今喊話，「我認為藍白合是對的，這是一個正確的方向。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。