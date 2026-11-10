柯志恩拋「高雄人優先購票」 陳其邁心累：不要逼我每天回應

高雄演唱會經濟風光創造龐大商機，城市紅利如何讓在地市民有感？國民黨高雄市長候選人柯志恩拋出「高雄人優先購票」政見，引發熱議。高雄市長陳其邁今再被問及此事，忍不住開酸，演唱會涉及複雜的產業規則及國際規範，「不要逼著市長每天都要回應候選人突發奇想的政見」，市政還有很多事情要忙。

柯志恩日前透過直播與網友交流，提出「高雄人優先購票」構想，認為演唱會辦在家門口，高雄市民卻經常面臨搶不到票的窘境，既然市府提供場地優惠及行政協助，就應爭取讓在地市民共享演唱會經濟紅利。

針對外界質疑優先購票恐排擠外地歌迷，柯志恩解釋，構想可比照信用卡優先購票機制，與主辦單位協商保留合理比例，至於實際名額，仍須經過財務評估及溝通，並非要排擠外地歌迷。

柯志恩強調，高雄市民同樣承擔演唱會帶來的交通、公共設施等城市成本，不應只有塞車、噪音等負擔。若能讓市民順利進場，不僅可帶動餐飲及商圈消費，還能讓高雄人成為外地歌迷的「城市導遊」，讓演唱會效益深入地方。

不過，賴瑞隆昨受訪時質疑，高雄人優先購票恐讓其他歌迷感到不公平，反而造成負面效果，直言「柯志恩委員這樣的作法有很大的問題」。

賴瑞隆指出，要將世界級天團邀到高雄，最重要的是尊重主辦單位，展現最大誠意與配合度，目前高雄演唱會場次已排到明年6月，若購票制度有所偏頗，可能對未來招商造成永久性影響，呼籲柯志恩慎重思考。

陳其邁今在市政會議後受訪，被問到為何演唱會不能讓在地市民優先購票，他表示，演唱會具有一定複雜性，也有產業遊戲規則及國際規範，話鋒一轉直酸，「不要逼著市長每天都要去回應一些候選人突發奇想、想到哪裡的政見」。

陳其邁無奈表示，「市長會累死」，強調市政還有許多事情要忙，「真的也給我一點時間，還有很多的事情要做」，演唱會優先購票議題意外添政治火藥味。