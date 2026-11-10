沈伯洋喉嚨不適休半天 綠黨團再嗆Light聽成爛「聽力有問題？」

民進黨台北市長候選人沈伯洋今因喉嚨不適暫停上午行程，但中午仍出席立法院程序委員會，下午也會繼續競選活動。對於沈伯洋昨稱「問題都好Light」，卻被解讀成「好爛」，民進黨團幹事長莊瑞雄反問，「是聽力有問題呢，還是跟一般人的這種感知、知覺領會有所不同？」

民進黨立院黨團今召開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，他因看到沈伯洋上午選舉行程暫停，特別打電話求證，「第一個很啞，第二個他使用過度」，因此先讓喉嚨休息。沈伯洋中午仍會到立法院參加程序委員會，下午也會繼續競選活動，僅休息半天，周六還有政見會。

莊瑞雄說，沈伯洋選舉剩下十幾天，仍參與立法院委員會，甚至是「每一次表決民進黨都輸的一個委員會」。至於只休息半天是否足夠，莊瑞雄表示，每個人對自己的身體狀況最清楚，「他當然要把自己的身體先照顧好」，競選團隊也都很關心。

針對「好Light」爭議，莊瑞雄表示，沈伯洋講一句話都是社會關注，「其實意思表示就是當事人講的為準」，在場記者、媒體朋友也都聽到是講「Light」，偏偏國民黨委員要解釋成「爛」。

民進黨團書記長范雲表示，不會有任何一個政治人物在記者訪問結束時，直接說「這個記者的問題很爛」，這也不合常理。她說，為什麼國民黨委員會這樣聽，「是不是他自己心裡常常有這樣的看法，所以就會說出來」；就像沈伯洋說，他常想到食物，就會把別人講的話聽成食物，「講錯了沒關係」，但如果有黨團要求別的陣營都要道歉，「那大家就是態度比較重要。」

莊瑞雄說，批評要合乎常理，也要合乎社會大眾一般的看法，「哪有召開記者會的人受訪說，哎唷，今天你們的問題好爛，沈伯洋，你開什麼玩笑」；這個用膝蓋想就知道說這個不會是議題，若刻意挑起，「這個其實程度高下立判。」