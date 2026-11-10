快訊

黃仁勳認外遇前早有準備！美媒：輝達1年前聘性醜聞救火公司

台積電10月營收飆5,869億元、年增近六成 全年營收挑戰5.6兆元

14歲少女犯了什麼罪？來自維吾爾的她消失在故鄉

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋喉嚨不適休半天 綠黨團再嗆Light聽成爛「聽力有問題？」

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立院黨團今日召開輿情回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄（中）、書記長范雲（右一）、副幹事長陳培瑜（左一）接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影
民進黨立院黨團今日召開輿情回應記者會，黨團幹事長莊瑞雄（中）、書記長范雲（右一）、副幹事長陳培瑜（左一）接受媒體聯訪。記者張曼蘋／攝影

民進黨台北市長候選人沈伯洋今因喉嚨不適暫停上午行程，但中午仍出席立法院程序委員會，下午也會繼續競選活動。對於沈伯洋昨稱「問題都好Light」，卻被解讀成「好爛」，民進黨團幹事長莊瑞雄反問，「是聽力有問題呢，還是跟一般人的這種感知、知覺領會有所不同？」

民進黨立院黨團今召開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，他因看到沈伯洋上午選舉行程暫停，特別打電話求證，「第一個很啞，第二個他使用過度」，因此先讓喉嚨休息。沈伯洋中午仍會到立法院參加程序委員會，下午也會繼續競選活動，僅休息半天，周六還有政見會。

莊瑞雄說，沈伯洋選舉剩下十幾天，仍參與立法院委員會，甚至是「每一次表決民進黨都輸的一個委員會」。至於只休息半天是否足夠，莊瑞雄表示，每個人對自己的身體狀況最清楚，「他當然要把自己的身體先照顧好」，競選團隊也都很關心。

針對「好Light」爭議，莊瑞雄表示，沈伯洋講一句話都是社會關注，「其實意思表示就是當事人講的為準」，在場記者、媒體朋友也都聽到是講「Light」，偏偏國民黨委員要解釋成「爛」。

民進黨團書記長范雲表示，不會有任何一個政治人物在記者訪問結束時，直接說「這個記者的問題很爛」，這也不合常理。她說，為什麼國民黨委員會這樣聽，「是不是他自己心裡常常有這樣的看法，所以就會說出來」；就像沈伯洋說，他常想到食物，就會把別人講的話聽成食物，「講錯了沒關係」，但如果有黨團要求別的陣營都要道歉，「那大家就是態度比較重要。」

莊瑞雄說，批評要合乎常理，也要合乎社會大眾一般的看法，「哪有召開記者會的人受訪說，哎唷，今天你們的問題好爛，沈伯洋，你開什麼玩笑」；這個用膝蓋想就知道說這個不會是議題，若刻意挑起，「這個其實程度高下立判。」

2026九合一選舉

沈伯洋 2026九合一選舉 台北市選舉 民進黨團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋身體不適上午行程喊卡 綠：下午繼續競選活動

沈伯洋遭控稱媒體問題很爛？沈伯洋曝原話酸徐巧芯：心裡常有這才聽錯

與沈伯洋合照比「3」惹議 秦慧珠還原始末：我完全不支持3號沈伯洋

連勝文坦言國民黨低估沈伯洋 指「黑熊」操兵搞「聖戰」

相關新聞

李四川、江啟臣、柯志恩「333連線」合體板橋掃街 承諾要當市民靠山

國民黨新北市長候選人李四川、台中市長候選人江啟臣、高雄市長柯志恩，今午合體到板橋黃石市場掃街。李四川表示，江啟臣是新店的女婿，柯志恩上一次也在板橋選過立委，與新北有相當大的關係，3人這次都抽中3號，承諾要成為市民的靠山。

謝國樑政見申論提12建設 批童子瑋基隆捷運二階路線「變來變去」

匯流新聞網今舉辦「2026基隆市長候選人網路直播辯論會」，基隆市長謝國樑與民進黨童子瑋展開基隆首次市長候選人辯論，謝國樑先開始第一階段政見申論時就火藥味十足，謝提4年來的「謝國樑十二建設」，讓市民有感，但批對手童子瑋對基隆捷運二階路線主張「變來變去」。

天主教耕莘醫院醫療大樓興建動土 李四川、蘇巧慧同台力挺醫療

天主教耕莘醫院今天舉行智慧醫療大樓興建工程動土典禮，新北市長侯友宜、國民黨新北市長候選人李四川、民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天都出席力挺，強調要有好的醫療品質才能嘉惠新北市民的生活。

沈伯洋喉嚨不適休半天 綠黨團再嗆Light聽成爛「聽力有問題？」

民進黨台北市長候選人沈伯洋今因喉嚨不適暫停上午行程，但中午仍出席立法院程序委員會，下午也會繼續競選活動。對於沈伯洋昨稱「問題都好Light」，卻被解讀成「好爛」，民進黨團幹事長莊瑞雄反問，「是聽力有問題呢，還是跟一般人的這種感知、知覺領會有所不同？」

社群掀「挑戰被蔣萬安回覆」建中學弟們願望...蔣萬安親口答應了！

社群Theards近日許多人發起「挑戰被蔣萬安市長回覆」，其中一位網友貼出日前蔣到建中背影，表示「希望下個月校慶日，學長能到明道樓逛一逛～會有尖叫聲歡迎學長唷～」，想不到貼文一出不到2小時，蔣萬安留言回覆「挑戰成功了！」蔣萬安今親自回應，表示「沒有問題，如果有機會一定會返回母校參加校慶（合照）。」

趙少康幫邱臣遠站台嗆「願退黨」 蔣萬安：藍白合是正確方向

中廣前董事長趙少康前天幫民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，國民黨考紀會主委張雅屏稱當知所進退。趙昨烙話「我這時候如自我了斷、主動退黨，對蔣萬安、李四川、柯志恩、徐欣瑩選情是有幫助，請黨中央一句話立刻立刻退黨。」台北市長蔣萬安今喊話，「我認為藍白合是對的，這是一個正確的方向。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。