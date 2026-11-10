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趙少康幫邱臣遠站台嗆「願退黨」 蔣萬安：藍白合是正確方向
中廣前董事長趙少康前天幫民眾黨竹北市長候選人邱臣遠站台，國民黨考紀會主委張雅屏稱當知所進退。趙昨撂話「我這時候如自我了斷、主動退黨，對蔣萬安、李四川、柯志恩、徐欣瑩選情是有幫助，請黨中央一句話立刻立刻退黨。」台北市長蔣萬安今喊話，「我認為藍白合是對的，這是一個正確的方向。」
媒體追問，是否希望搶小草票？蔣萬安說「我們一定是拼戰到最後一刻，而且堅持到底，然後力拼勝選。」
蔣萬安今天上午視察淡水河水岸空間環境營造工程。對於黨考紀會針對趙少康幫邱臣遠站台表示要知所進退，蔣萬安也表態立場，表示藍白合是對的，這是一個正確的方向。
媒體追問，針對藍白合，明是否會跟白營小雞直播？蔣萬安說， 非常謝謝民眾黨議員的特別邀請。也謝謝他們過去這四年，對市政監督、也提很多具體建議，接下來就會持續攜手努力，為台北市民創造更多的福祉。
另外，對於過去支持民眾黨創黨主席柯文哲的網紅愛莉莎莎，已邀沈伯洋上節目，愛莉莎莎也稱有邀蔣但沒獲回應？蔣萬安表示，會請團隊來了解一下，接下來相關的時間行程看有沒有辦法安排。
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