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侯、李、蘇齊聚耕莘醫院動土 李四川提五大建設、蘇巧慧喊改善待遇

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長參選人李四川（左三）、新北市長侯友宜（右三）今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮。圖／李四川競辦提供
新北市長參選人李四川（左三）、新北市長侯友宜（右三）今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮。圖／李四川競辦提供

天主教耕莘醫院醫療大樓興建工程今天舉行動土典禮，新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川蘇巧慧同場出席。李四川提出蘆洲醫院、板橋醫療園區等五大醫療建設，盼補足新北各區醫療資源，也期盼耕莘醫院新大樓提前完工；蘇巧慧則強調，未來將結合中央提升醫療量能、升級醫療設備，並減輕醫護負擔、改善薪資待遇，成為第一線醫事人員的後盾。

李四川今天出席動土典禮，受到醫院人員及志工歡迎。他表示，過去曾參與耕莘醫院安坑分院建設，協助開闢醫院前方道路，讓民眾就醫更便利，也曾參與輔大醫院周邊道路及土城醫院興建工程，其中土城醫院更面臨遷移墳墓等難題，必須逐一克服，才能讓醫療建設順利推動。

李四川指出，未來將以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，推動五大醫療建設，包括興建蘆洲醫院，補足溪北地區醫療缺口；加速板橋醫療園區，整合醫療與長照服務；推動淡海新市鎮醫院，強化北海岸高齡照護及復健醫療量能；擴充土城醫療園區，增設失智及長照專區；並協助恩主公醫院擴建，深化與亞東、土城醫院分工合作，讓各區醫療資源更均衡。

談及耕莘醫院新大樓，李四川感謝院方58年來守護大文山地區居民健康，期盼施工團隊兼顧品質與安全，力求如質如期、甚至提前完工。他表示，未來若擔任市長，市府將在權責範圍內提供協助，也期待新大樓落成時，能邀請侯友宜一起回到現場剪綵。他並向第一線醫護人員致敬，強調「工程人蓋房子讓城市變大，醫護人員視病猶親的愛心，能讓城市變偉大」。

蘇巧慧今天也出席動土典禮，現場有醫事人員拿出手機與她合影。蘇巧慧表示，感謝耕莘醫院近60年來照顧大文山地區居民，「新店人不是在耕莘出生，就是被耕莘照顧長大的」，也感謝侯友宜率領的市府團隊協助工程順利動土，期盼未來持續提升大文山地區醫療量能。

蘇巧慧指出，耕莘醫院新大樓不只是硬體升級，更將打破過去以專科分區的傳統，改以「病症中心」整合醫療服務，減少病患在不同樓層間奔波。未來也將導入智慧醫療科技，結合AI輔助診療，提升醫療效率與精準度，讓醫事人員更專注於病人照護，與她主張落實分級醫療、運用AI減輕行政負擔的方向一致。

蘇巧慧表示，耕莘醫院長達26年支援烏來醫療，提供巡迴醫療及居家訪視，對偏鄉醫療貢獻良多。她強調「耕莘醫院照顧市民，我們更要照顧耕莘醫院」，未來希望實踐「照顧照顧者」理念，與中央攜手提升新北醫療量能，升級醫療設備、減輕醫護負擔，並提升醫事人員薪資待遇，做第一線醫護人員最堅強的後盾。

侯友宜致詞時則感謝耕莘醫院長期照顧新店、烏來、坪林、石碇及深坑等大文山地區居民，尤其在偏鄉醫療、重症照護及弱勢關懷方面付出良多。他也期許未來市長及市府團隊持續給予耕莘醫院最大支持，協助新大樓順利完成，讓新北醫療建設一棒接一棒。

耕莘醫院董事長鍾安住總主教表示，醫院原有大樓歷經58年歲月，隨著醫療科技進步及社會需求改變，將打造更符合現代醫療需求的空間與設備，持續守護民眾健康。

新北市長參選人蘇巧慧（右二）今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮。圖／蘇巧慧競辦提供
新北市長參選人蘇巧慧（右二）今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮。圖／蘇巧慧競辦提供

新北市長參選人李四川（中）今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮，提出五大醫療建設政見，盼補足新北各區醫療資源，提升市民醫療照護品質。圖／李四川競辦提供
新北市長參選人李四川（中）今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮，提出五大醫療建設政見，盼補足新北各區醫療資源，提升市民醫療照護品質。圖／李四川競辦提供

新北市長參選人李四川（左二）、新北市長侯友宜（右一）今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮。圖／李四川競辦提供
新北市長參選人李四川（左二）、新北市長侯友宜（右一）今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮。圖／李四川競辦提供

新北市長參選人蘇巧慧今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮。圖／蘇巧慧競辦提供
新北市長參選人蘇巧慧今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮。圖／蘇巧慧競辦提供

新北市長參選人李四川今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮，提出五大醫療建設政見，盼補足新北各區醫療資源，提升市民醫療照護品質。圖／李四川競辦提供
新北市長參選人李四川今天出席耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮，提出五大醫療建設政見，盼補足新北各區醫療資源，提升市民醫療照護品質。圖／李四川競辦提供

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