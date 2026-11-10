侯、李、蘇齊聚耕莘醫院動土 李四川提五大建設、蘇巧慧喊改善待遇
天主教耕莘醫院醫療大樓興建工程今天舉行動土典禮，新北市長侯友宜與新北市長候選人李四川、蘇巧慧同場出席。李四川提出蘆洲醫院、板橋醫療園區等五大醫療建設，盼補足新北各區醫療資源，也期盼耕莘醫院新大樓提前完工；蘇巧慧則強調，未來將結合中央提升醫療量能、升級醫療設備，並減輕醫護負擔、改善薪資待遇，成為第一線醫事人員的後盾。
李四川今天出席動土典禮，受到醫院人員及志工歡迎。他表示，過去曾參與耕莘醫院安坑分院建設，協助開闢醫院前方道路，讓民眾就醫更便利，也曾參與輔大醫院周邊道路及土城醫院興建工程，其中土城醫院更面臨遷移墳墓等難題，必須逐一克服，才能讓醫療建設順利推動。
李四川指出，未來將以「BOT加速興建、分區補足量能」為核心，推動五大醫療建設，包括興建蘆洲醫院，補足溪北地區醫療缺口；加速板橋醫療園區，整合醫療與長照服務；推動淡海新市鎮醫院，強化北海岸高齡照護及復健醫療量能；擴充土城醫療園區，增設失智及長照專區；並協助恩主公醫院擴建，深化與亞東、土城醫院分工合作，讓各區醫療資源更均衡。
談及耕莘醫院新大樓，李四川感謝院方58年來守護大文山地區居民健康，期盼施工團隊兼顧品質與安全，力求如質如期、甚至提前完工。他表示，未來若擔任市長，市府將在權責範圍內提供協助，也期待新大樓落成時，能邀請侯友宜一起回到現場剪綵。他並向第一線醫護人員致敬，強調「工程人蓋房子讓城市變大，醫護人員視病猶親的愛心，能讓城市變偉大」。
蘇巧慧今天也出席動土典禮，現場有醫事人員拿出手機與她合影。蘇巧慧表示，感謝耕莘醫院近60年來照顧大文山地區居民，「新店人不是在耕莘出生，就是被耕莘照顧長大的」，也感謝侯友宜率領的市府團隊協助工程順利動土，期盼未來持續提升大文山地區醫療量能。
蘇巧慧指出，耕莘醫院新大樓不只是硬體升級，更將打破過去以專科分區的傳統，改以「病症中心」整合醫療服務，減少病患在不同樓層間奔波。未來也將導入智慧醫療科技，結合AI輔助診療，提升醫療效率與精準度，讓醫事人員更專注於病人照護，與她主張落實分級醫療、運用AI減輕行政負擔的方向一致。
蘇巧慧表示，耕莘醫院長達26年支援烏來醫療，提供巡迴醫療及居家訪視，對偏鄉醫療貢獻良多。她強調「耕莘醫院照顧市民，我們更要照顧耕莘醫院」，未來希望實踐「照顧照顧者」理念，與中央攜手提升新北醫療量能，升級醫療設備、減輕醫護負擔，並提升醫事人員薪資待遇，做第一線醫護人員最堅強的後盾。
侯友宜致詞時則感謝耕莘醫院長期照顧新店、烏來、坪林、石碇及深坑等大文山地區居民，尤其在偏鄉醫療、重症照護及弱勢關懷方面付出良多。他也期許未來市長及市府團隊持續給予耕莘醫院最大支持，協助新大樓順利完成，讓新北醫療建設一棒接一棒。
耕莘醫院董事長鍾安住總主教表示，醫院原有大樓歷經58年歲月，隨著醫療科技進步及社會需求改變，將打造更符合現代醫療需求的空間與設備，持續守護民眾健康。
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