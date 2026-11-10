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複製竹北好市經驗 鄭朝方提「竹縣好市」打造13鄉鎮特色市集

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出「竹縣好市」政見，希望將竹北市近年推動「竹北好市」的品牌經營經驗，運用在新竹縣13鄉鎮市。圖／鄭朝方競總提供
民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出「竹縣好市」政見，希望將竹北市近年推動「竹北好市」的品牌經營經驗，運用在新竹縣13鄉鎮市。圖／鄭朝方競總提供

民進黨新竹縣長候選人鄭朝方提出「竹縣好市」政見，盼將竹北市「竹北好市」的品牌經營經驗推廣至全縣13鄉鎮市，盤點特色公共空間，規畫常態性地景市集。鄭朝方表示，新竹縣農產、特色店家及青年品牌豐富，卻缺乏穩定展售機會，未來將整合縣府資源，協助各地發展特色市集，創造地方產業商機。

鄭朝方表示，過去幾年在竹北推動「竹北好市」，從零建立市集品牌，打造在地品牌的「立體名片」，至今已培育90名在地創業者與生活職人，也吸引更多品牌爭取參與。他認為，政府不應只提供擺攤空間，更要協助業者建立品牌，讓市集成為累積客群、拓展市場的平台。

鄭朝方表示，未來將盤點各地公共場域，優先評估竹東火車站周邊、竹北與新豐濱海空間，以及各鄉鎮公園綠地，依地方特色規畫主題市集，如竹東結合鐵道文化、客家美食，新埔發展柿餅、茶產業，湖口結合農產與文創，關西融入仙草及特色農業，竹北、新豐則結合濱海景觀與農漁特色。選址也會考量周邊商業活動及居民需求，避免與既有商圈、傳統市場競爭，透過活化公共空間帶動地方消費。

鄭朝方進一步提出，「竹縣好市」可由縣府與各鄉鎮市公所、在地商圈及市集團隊合作，依照地方條件規劃固定檔期，建立全縣市集行事曆，並提供品牌輔導、招商媒合及跨鄉鎮展售機會。同時串聯周邊商圈、傳統市場及觀光景點，搭配數位行銷與交通接駁規畫，讓市集帶來的人潮能夠走進地方店家，增加消費機會，也讓公共空間發揮更大的使用效益。

鄭朝方強調，舉辦市集不能只有一天的熱鬧，更要讓地方經濟持續發展。竹北好市已經累積品牌培育與市集經營的經驗，未來希望透過「竹縣好市」，讓各鄉鎮找到適合自己的經營模式，讓青農有通路、青年有創業機會、地方店家有更多客源，也讓新竹縣的特色產業被更多人看見。

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