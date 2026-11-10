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柯志恩提喘息券、可負擔宅 鼓勵高雄青年敢婚、敢生

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
柯志恩昨晚出席「高雄NEXT：與候選人談家庭」教育座談會，與牧師及現場民眾談婚姻觀、家庭教育及青年成家等議題。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩昨晚出席「高雄NEXT：與候選人談家庭」教育座談會，與牧師及現場民眾談婚姻觀、家庭教育及青年成家等議題。圖／柯志恩競辦提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩參加教會座談，分享個人的家庭婚姻與育兒觀念。她表示，她的人生是孩子教會她怎麼選擇與妥協，為鼓勵年輕人敢婚、敢生，她提出全台首創的「喘息券」，以及試辦「可負擔宅」，降低有工作、有收入卻買不起一般住宅的年輕家庭購屋門檻，讓青年對定居高雄重新產生想像。

柯志恩昨晚出席「高雄NEXT：與候選人談家庭」教會座談，與牧師及現場民眾談婚姻觀、家庭教育及青年成家等議題，並當場簽署「家庭友善承諾書」。

柯志恩分享，她在學習心理諮商過程中，看過許多父母爭執不斷、讓年輕人對婚姻產生茫然與不安，因此深深感受家庭教育的重要性，「父母怎麼教育孩子，會一代一代地影響下去。」

柯志恩也感性分享，自己人生中許多重要抉擇，都是以孩子的成長過程作為重要考量，也是孩子教會她怎麼選擇與妥協。這次參選，即使知道這是一場艱困的選戰，兒子、女兒卻一路鼓勵她，要她「不用怕，就勇敢去接受挑戰」。

時下很多年輕人不婚不生，如何扭轉這種現象？柯志恩表示，剛生完孩子的媽媽需要心理支持，因此她提出「喘息券」，針對自行照顧0至6歲兒童、且未使用定期托育的家長，每年提供48小時喘息券，可使用於臨托據點及特約保母；有特殊需求兒童家庭，每年再額外提供24小時。

柯志恩也坦言，如果社會持續存在普遍低薪問題，無法讓年輕人感受到「有人可以接住你」，這種沒有希望的感覺讓年輕人不敢婚、不敢生，所以她希望試辦「可負擔宅」，鎖定25歲以上、未滿45歲的婚育家庭降低購屋門檻。

現場民眾關心受虐兒及邊緣弱勢問題，柯志恩表示，高雄受虐兒問題值得高度重視，當家庭失去功能，孩子重新回到家庭後，也可能面臨「沒有人接得住」的困境；第一線社工是社會安全網的重要力量，因此她率先提出提高社工待遇，從資源配置上給予更多支持，強化社區網絡，讓孩子在走偏之前，就能接觸到正向團體。

柯志恩昨晚出席座談會，與牧師及現場民眾談婚姻觀、家庭教育及青年成家等議題，並當場簽署「家庭友善承諾書」。圖／柯志恩競辦提供
柯志恩昨晚出席座談會，與牧師及現場民眾談婚姻觀、家庭教育及青年成家等議題，並當場簽署「家庭友善承諾書」。圖／柯志恩競辦提供

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