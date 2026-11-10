天主教耕莘醫院醫療大樓興建動土 李四川、蘇巧慧同台力挺醫療

天主教耕莘醫院今天舉行智慧醫療大樓興建工程動土典禮，新北市長侯友宜、國民黨新北市長候選人李四川、民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天都出席力挺，強調要有好的醫療品質才能嘉惠新北市民的生活。

雖然選戰方酣，侯友宜盛讚耕莘醫院自籌60億經費興建醫療大樓，滿足新北市民的需要，新北市政府會做耕莘醫院強力後盾，讓這棟大樓圓滿完成，未來的市長也要承擔起更多責任。蘇巧慧致詞說，謝謝耕莘醫院不止照顧新店地區的需要，新北很多偏鄉的醫療也都是由耕莘醫院派員訪視，未來一定大力支持，讓耕莘醫院照顧好民眾需求。李四川則表示，我雖然不會看病，但是很會蓋醫院，自己從擔任公務人員開始就與醫界結下深厚緣分，不論是台北市或新北市，都陸續大力支持幫助推動擴建與新建工程，讓醫生可以有好的醫療資源，照顧好市民的健康，未來大樓落成一定會邀請侯市長前來剪綵。

國民黨新北市長候選人李四川（右）與民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）今天都出席天主教耕莘醫院醫療大樓興建工程動土典禮，兩人彼此握手致意後各自和與會貴賓致意。記者潘俊宏／攝影