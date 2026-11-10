蘇巧慧赴藍營票倉 推新店綠環道、安坑運動中心爭取支持

2026選戰進入最後18天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天深入藍營鐵票倉新店區，到建國市場、仁愛市場掃街拜票，攤商送上整籃鳳梨、粽子、菜頭、蒜苗為她打氣。蘇巧慧說，有愈來愈多支持者站出來，未來會持續完善新店的交通設施與設置安坑運動中心，並且善用新店得天獨厚的山水資源，讓在地觀光再升級。

蘇巧慧表示，對新店未來的發展，將打造「新店綠環道」，優先改善北新路、中正路及民權路人行空間，串聯大坪林、七張、新店區公所及新店等捷運站周邊步道，完善市民從家門口到捷運站的人行步道，讓市民通勤、通學更加安全便利；針對國道3號新店、安坑交流道，以及環河路、十四張等重要交通樞紐，也將導入AI智慧號誌及車流監測系統，透過科技分流改善尖峰時段壅塞問題，讓新店交通更加順暢。

新店最具代表性的山水特色，蘇巧慧指出，未來將推動「碧潭光影科技水岸公園」，整合碧潭吊橋、碧潭大橋、國道3號橋墩及碧潭堰，導入互動式光影藝術，打造新店夜間觀光新地標，同時串聯碧潭商圈、十四張水岸及央北公園，形成兼具休憩、生態與防洪功能的親水廊道，帶動地方觀光與商圈發展。

而安坑及山區居民的運動環境改善，蘇巧慧也承諾規畫興建「安坑水岸運動公園暨綜合運動中心」，設置溫水游泳池、體適能中心及多功能運動空間，補足在地運動設施需求。蘇巧慧也說，未來將導入「智慧彈性公車」，將達觀鎮、玫瑰中國城、錦繡山莊等山區社區銜接安坑輕軌，完善公共運輸最後一哩路，讓不同生活圈的居民都能享有更便利的交通設施。

蘇巧慧表示，這次選戰就像一場馬拉松，自己已經努力超過800天，更是舉行超過80場市場掃街，看到越來越多鄉親給予支持與鼓勵，讓她感到非常有動力，也更加堅定扛起新北未來發展的責任。最近的民調顯示，仍有部分市民尚未決定投票意向，而這些就是自己繼續努力的空間，她會把握每一天，持續深入基層、爭取更多市民支持。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右二）今天上午在民進黨新北市議員陳永福（右四）、市議員候選人陳乃瑜（右三）、陳韋任（右一）等陪同下，前往新店建國市場、仁愛市場掃街。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（右四）今天上午在民進黨新北市議員陳永福（右一）、市議員候選人陳乃瑜（右三）、陳韋任（右五）等陪同下，前往新店建國市場、仁愛市場掃街。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天上午前往新店建國市場、仁愛市場掃街。記者胡經周／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左二）今天上午在民進黨新北市議員陳永福（右一）、市議員候選人陳乃瑜（中）、陳韋任（左一）等陪同下，前往新店建國市場、仁愛市場掃街。記者胡經周／攝影